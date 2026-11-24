Fiumicino, 24 novembre 2026 – Oltre 906mila tonnellate di merci movimentate negli aeroporti italiani e due scali che dominano il mercato nazionale: Milano Malpensa e Roma Fiumicino. È quanto emerge dai dati aggiornati a settembre 2026 presentati dai direttori Enac Sabrina Paris e Costantino Pandolfi in occasione del convegno “Far volare il Paese – Cargo aereo, competitività e scenario globale”, organizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile. Una fotografia che evidenzia non soltanto la concentrazione dei flussi commerciali, ma anche il cambiamento delle rotte internazionali alla luce delle tensioni geopolitiche.

Fiumicino e Malpensa dominano il mercato italiano

La distribuzione geografica del traffico merci evidenzia una forte polarizzazione. Milano Malpensa movimenta da sola il 56% dei volumi complessivi, seguita da Roma Fiumicino con il 24%. Insieme, i due aeroporti rappresentano l’80% del traffico cargo nazionale. Una percentuale che sale al 93% includendo gli scali di Venezia Tessera, Bologna e Bergamo Orio al Serio. Una dinamica riscontrabile anche in altri Paesi europei, dove gran parte del trasporto aereo delle merci si concentra in pochi aeroporti.

La geopolitica ridisegna le rotte commerciali

Il 2026 sta segnando una ridefinizione degli equilibri geografici del trasporto aereo. Se l’Unione europea e l’area Asia-Pacifico, rispettivamente con il 31% e il 25% dei volumi, mantengono una sostanziale stabilità, crescono i collegamenti commerciali con il Nord America (+15%), che rappresenta il 15% del totale, e con l’Europa extra-Ue (+11%), favorita dall’utilizzo degli aeroporti turchi e caucasici come nuovi hub di transito.

Sul fronte opposto, il Medio Oriente registra una contrazione del 24%, legata alle criticità geopolitiche e alle conseguenti restrizioni degli spazi aerei. Per quanto riguarda i singoli mercati, Stati Uniti e Germania rappresentano ciascuno il 13% dei volumi, seguiti dalla Cina con il 9%.

Meno dell’1% delle merci, ma il 30% del valore mondiale

Il peso strategico del cargo aereo, tuttavia, non si misura soltanto in tonnellate. A livello mondiale, il trasporto aereo movimenta meno dell’1% dei volumi delle merci, ma rappresenta il 30% del valore economico del commercio globale. A viaggiare in aereo sono soprattutto prodotti ad alto valore aggiunto, per i quali la rapidità delle consegne è determinante: elettronica, farmaci, dispositivi medici e beni di lusso.