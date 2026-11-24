Le telecamere della nuova serie televisiva arrivano tra Marina di Cerveteri e Campo di Mare. Due giorni di riprese e modifiche alla viabilità

Cerveteri, 24 novembre 2026 – Marina di Cerveteri e Campo di Mare si preparano a trasformarsi in un set televisivo. Nelle giornate di lunedì 7 e martedì 8 dicembre 2026 sono previste le riprese della serie televisiva “Il Colpo”, prodotta dalla Trump Limited Srl. Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, la Polizia Locale di Cerveteri ha emanato l’ordinanza dirigenziale n. 334 del 24 novembre, che introduce divieti di sosta e transito in diverse strade delle due località, oltre a riservare alcune aree pubbliche ai mezzi tecnici della produzione.

Marina di Cerveteri, le strade interessate dai divieti di sosta

Dalle 23 di domenica 6 dicembre fino alla mezzanotte dell’8 dicembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle seguenti strade:

Via dei Tirreni: su entrambi i lati, dal civico 2/E al civico 8;

Via Satrico: sul lato destro della carreggiata, dal civico 52 all’intersezione con via Chiusi;

Via Chiusi: su entrambi i lati, dall’intersezione con via Satrico a quella con via dei Tirreni;

Via Luni: su entrambi i lati, dall’intersezione con via Monte Paparano a quella con via dei Tirreni.

Nelle stesse vie saranno inoltre istituiti divieti di transito, secondo l’andamento delle riprese, dalle 10:30 del 7 dicembre alle 21 dell’8 dicembre e comunque fino al termine delle attività.

Riprese televisive a Campo di Mare: chiusure sul lungomare

Le limitazioni interesseranno anche Campo di Mare. Dalle 17 del 7 dicembre alle 23 dell’8 dicembre, e comunque fino alla conclusione delle riprese, scatteranno il divieto di transito e quello di sosta con rimozione forzata in piazza Primarosa e nell’intera area di parcheggio del lungomare dei Navigatori Etruschi, antistante gli stabilimenti Six, Associazione Nautica e Lemon Beach.

Nell’area compresa tra via del Biancospino e viale Tirreno sarà invece allestito un campo base destinato alla troupe televisiva e ai mezzi tecnici della produzione. Anche in quest’area saranno vietati il transito e la sosta ai veicoli non autorizzati.

Divieti e orari potranno subire variazioni

L’ordinanza precisa che le limitazioni potranno essere modificate, annullate o prolungate dagli agenti presenti sul posto, in base alle esigenze della circolazione e all’andamento delle riprese televisive.