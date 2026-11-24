Roma, 24 novembre 2026 – La Champions League riaccende i riflettori sulle squadre italiane con due appuntamenti in programma questa sera. Napoli e Como scendono in campo martedì 24 novembre, entrambe alle ore 21, nella quinta giornata della fase campionato della massima competizione europea. Gli azzurri sono attesi dalla trasferta contro il Manchester City all’Etihad Stadium, mentre i lariani ospitano l’AEK Atene allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Due sfide che aprono il programma europeo delle italiane, in attesa degli impegni di Inter e Roma previsti per mercoledì 25 novembre. Entrambi gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go.

Manchester City-Napoli, orario e dove vedere la partita in TV e streaming

Una trasferta sul campo di una delle grandi protagoniste del calcio europeo attende il Napoli di Massimiliano Allegri, impegnato contro il Manchester City nella quinta giornata della Champions League. Il match si giocherà martedì 24 novembre alle ore 21, sul terreno dell’Etihad Stadium di Manchester.

La formazione partenopea sarà chiamata a confrontarsi con la squadra inglese in un appuntamento importante per il proprio percorso nella fase campionato, dove ogni risultato contribuisce a definire la posizione nella classifica unica della competizione.

Manchester City-Napoli sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 252. La partita potrà essere seguita anche in streaming su NOW, attraverso il relativo abbonamento sportivo, e su Sky Go per gli abbonati Sky abilitati al servizio.

Como-AEK Atene, la Champions arriva al Sinigaglia: dove vederla

Alla stessa ora, martedì 24 novembre alle 21, toccherà al Como di Cesc Fàbregas, che affronterà l’AEK Atene davanti al proprio pubblico allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Una serata europea per i lariani, impegnati contro la formazione greca in una sfida valida per la quinta giornata della fase campionato. Anche per il Como il risultato contribuirà a delineare il cammino verso la fase successiva della competizione.

Como-AEK Atene sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253 e Sky Sport 4K (canale 213). La diretta streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go.

Probabili formazioni

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Guéhi, Gvardiol; Anderson, Fernández; Ndiaye, Foden, Cherki; Haaland. Allenatore: Maresca.

Napoli (4-3-1-2): Milinković-Savić; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Højlund, Lang. Allenatore: Allegri.

Como (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fàbregas.

AEK Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Majer, Kairinen, Marin, Mantalos; Jović, Varga. Allenatore: Nikolić.

Champions League, Napoli e Como in chiaro? Tutte le informazioni

Le due partite delle italiane in programma martedì 24 novembre non saranno trasmesse gratuitamente in chiaro. Per seguire Manchester City-Napoli e Como-AEK Atene sarà necessario disporre di un abbonamento ai servizi che detengono i diritti di trasmissione.

Per chi desidera seguire contemporaneamente le due sfide e gli altri incontri della serata, Sky metterà a disposizione anche Diretta Gol Champions League, in onda dalle 21 su Sky Sport 251 e accessibile in streaming tramite NOW e Sky Go.