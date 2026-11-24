Roma, 24 novembre 2026 – Torna la Champions League con una serata ricca di appuntamenti e due squadre italiane pronte a scendere in campo. Oggi, martedì 24 novembre, si giocano nove partite della quinta giornata della fase campionato, con fischio d’inizio alle 18:45 per i primi due incontri e alle 21 per le altre sette sfide. Riflettori puntati soprattutto sul Napoli, impegnato sul campo del Manchester City, e sul Como, che ospita l’AEK Atene. In programma anche Arsenal-Borussia Dortmund e Real Madrid-PSV Eindhoven. Tutte le partite di martedì saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili in streaming su NOW e Sky Go.

Champions League oggi, 24 novembre: tutte le partite e gli orari

Il programma si apre alle 18:45 con Galatasaray-Aston Villa e Bodø/Glimt-LASK. Alle 21 spazio alle altre sette gare, comprese quelle delle due formazioni italiane.

Ecco il calendario completo con gli orari e i canali per seguire ogni partita in diretta TV:

Ore 18:45 – Galatasaray-Aston Villa: Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Ore 18:45 – Bodø/Glimt-LASK: Sky Sport Arena e Sky Sport 255.

Sky Sport Arena e Sky Sport 255. Ore 21:00 – Manchester City-Napoli: Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sky Sport Uno e Sky Sport 252. Ore 21:00 – Como-AEK Atene: Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K. Ore 21:00 – Arsenal-Borussia Dortmund: Sky Sport Calcio e Sky Sport 254.

Sky Sport Calcio e Sky Sport 254. Ore 21:00 – Real Madrid-PSV Eindhoven: Sky Sport Mix e Sky Sport 255.

Sky Sport Mix e Sky Sport 255. Ore 21:00 – Feyenoord-Porto: Sky Sport 256.

Sky Sport 256. Ore 21:00 – Lipsia-Lens: Sky Sport 257.

Sky Sport 257. Ore 21:00 – Slovan Bratislava-Real Betis: Sky Sport 258.

Tutte e nove le partite saranno disponibili anche in streaming su NOW e Sky Go, attraverso i rispettivi servizi in abbonamento.

Manchester City-Napoli e Como-AEK Atene: dove vedere le italiane

La sfida più attesa della serata per il pubblico italiano è Manchester City-Napoli, in programma alle 21 all’Etihad Stadium. Gli azzurri affrontano la formazione inglese in una trasferta di grande richiamo internazionale. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con streaming disponibile su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Federico Zancan, con il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Alla stessa ora il Como ospiterà l’AEK Atene allo stadio Giuseppe Sinigaglia. La squadra di Cesc Fàbregas sarà impegnata davanti al proprio pubblico in un altro appuntamento della fase campionato. La partita sarà visibile su Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà di Dario Massara, affiancato da Massimo Gobbi.

Champions League in TV e streaming: Sky, NOW, Prime Video e Diretta Gol

Per seguire tutti gli incontri della serata sarà disponibile anche Diretta Gol Champions League, il collegamento che permette di passare da un campo all’altro seguendo le azioni principali delle partite in contemporanea.

Alle 18:45 Diretta Gol sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 251. Dalle 21, invece, il collegamento sarà disponibile su Sky Sport 251. Entrambe le fasce saranno accessibili anche su NOW e Sky Go.

Per la giornata di martedì 24 novembre non sono previste partite in diretta gratuita in chiaro sulla televisione italiana: sarà necessario un abbonamento Sky o NOW.

La quinta giornata proseguirà mercoledì 25 novembre, quando scenderanno in campo anche Inter e Roma. I nerazzurri ospiteranno lo Stoccarda alle 21, con diretta su Sky Sport, mentre PSG-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video. Sempre mercoledì, Lille-Bayern Monaco sarà visibile gratuitamente in chiaro su TV8.