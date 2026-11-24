IN GARA|
Coppa del Mondo di Sci di Fondo, l’Italia in gara a Ruka con 13 atleti
Si apre la stagione con le 4 specialità nella 10 km. Il 27 novembre al via
Ruka – E’ imminente l’inizio della nuova stagione invernale dello Sci di Fondo. E l’Italia è allo start per la prima tappa di Coppa del Mondo a Ruka nella 10 km maschile e femminile. Dal 27 al 29 novembre la competizione si apre sulle nevi finlandesi.
L’Italia gareggia con 13 atleti pronti a dare il meglio: Elia Barp, Davide Graz, Martino Carollo, Simone Mocellini, Gabriele Matli e Simone Daprà per la gara maschile; Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Maria Gismondi, Iris De Martin Pinter, Federica Cassol, Virginia Cena e Nadine Laurent, per quella femminile.
Ci saranno quattro specialità in programma: classico, sprint nella stessa tecnica e mass start a skating.
RUKA: IL PROGRAMMA – Fonte agc/coni.it (da coni.it)
*orari italiani
Venerdì 27 novembre
10.30 – 10 km TC femminile
13.00 – 10 km TC maschile
Sabato 28 novembre
08.45 – Sprint TC (qualificazioni)
11.15 – Sprint TC (fasi finali)
Domenica 29 novembre
10.00 – Mass start 20 km TL maschile
11.55 – Mass start 20 km TL femminile
Foto Ansa (da coni.it)
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