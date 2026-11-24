Il 25 novembre porta una fase di maltempo su gran parte dell’Italia, con piogge diffuse, temporali e nevicate fino alle basse colline in Piemonte. Nei giorni successivi l’instabilità resterà presente, mentre le temperature saranno in diminuzione soprattutto al Centro-Nord.

Mercoledì 25 novembre, piogge e neve al Nord

Al Nord sono attese precipitazioni diffuse e abbondanti nevicate su Alpi e Prealpi, con fiocchi fino a quote di bassa collina in Piemonte. Le massime saranno comprese tra 5 e 9 °C, in calo.

Il Centro sarà interessato da piogge e temporali, anche con carattere di nubifragio sulle regioni tirreniche. La neve cadrà sull’Appennino a quote medio-alte; le temperature resteranno stabili, con valori massimi tra 12 e 17 °C.

Al Sud il tempo sarà instabile in Sardegna, con temporali in Campania e piogge anche su Molise e Puglia. Il peggioramento raggiungerà le altre aree entro sera. Le massime resteranno tra 13 e 18 °C.

Da giovedì a venerdì, instabilità ancora presente

Giovedì 26 novembre sono previste aperture al Nordovest, mentre il resto del Nord resterà nuvoloso, con piogge sparse e nevicate su Alpi e Prealpi dai 900 metri. Al Centro ci saranno piogge e rovesci locali, più diffusi nelle zone interne, con neve a quote medie sull’Appennino. Le massime scenderanno lievemente, tra 11 e 16 °C.

Al Sud la giornata sarà caratterizzata da variabilità, schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e locali temporali, anche in Sardegna. Le temperature rimarranno stabili, tra 13 e 18 °C.

Venerdì 27 novembre il Nord sarà molto nuvoloso in pianura, con deboli fenomeni e nevicate sull’Appennino emiliano dai 900 metri; sulle Alpi prevarrà il sole. Al Centro l’instabilità resterà diffusa, con piogge e rovesci intermittenti, anche temporaleschi, e neve in Appennino in calo fino a 1.200 metri.

Al Sud sono attesi ancora rovesci e temporali alternati a schiarite, con un parziale miglioramento in serata. Le temperature saranno in calo: le massime raggiungeranno 10-15 °C al Centro e 12-17 °C al Sud.