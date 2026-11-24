Roma, 24 novembre 2026 – Dalla protesta studentesca all’irruzione nella sede di DiSCo Lazio. Un gruppo di giovani dei collettivi studenteschi della Sapienza ha fatto irruzione negli uffici di via Cesare De Lollis , a Roma, dopo l’assemblea che si è tenuta questa mattina all’interno dell’ateneo in memoria di Alessandro Ingusci , lo studente 58enne deceduto che da settimane viveva in una tenda all’interno della città universitaria, rivendicando il diritto a un posto in uno studentato.

Dopo aver forzato l’accesso, decine di manifestanti hanno invaso gli ambienti interni, provocando danni agli arredi e alla struttura. Le immagini registrate dalla Polizia scientifica sono già al vaglio della Digos della Questura di Roma , al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i partecipanti al blitz. Una volta individuati, gli autori dei danneggiamenti saranno segnalati all’autorità giudiziaria.

Sull’accaduto è intervenuto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca , condannando quanto avvenuto negli uffici e annunciando iniziative nei confronti dei responsabili.

“Sul diritto allo studio e sul disagio abitativo questa amministrazione ha fatto tanto. Sappiamo che c’è ancora da lavorare e continueremo a farlo, nel rispetto di tutti e nel confronto democratico. Ma sulla violenza non faremo sconti a nessuno. Denunceremo i responsabili“, ha concluso il governatore.