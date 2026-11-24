Emanuela Orlandi, le indagini riaprono la pista dei telefonisti: si cerca un uomo
Emanuela Orlandi: carabinieri e Ris restringono il profilo dell’uomo che chiamò la famiglia pochi giorni dopo la scomparsa.
La voce del 27 giugno torna al centro del caso Orlandi: si cerca un uomo
I carabinieri del nucleo investigativo di Roma stanno cercando l’uomo che contattò la famiglia di Emanuela Orlandi pochi giorni dopo la sua scomparsa. Gli specialisti del Ris stanno restringendo il profilo del chiamante, che al momento non è stato identificato.
L’inchiesta è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Gli investigatori stanno esaminando i possibili contatti tra l’uomo e altre persone già coinvolte nei diversi filoni del caso. L’attività riporta al centro la pista dei telefonisti.
Le chiamate dopo la scomparsa
Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni, scomparve il 22 giugno 1983 dopo una lezione alla scuola di musica di piazza Sant’Apollinare. Nei giorni successivi iniziarono le telefonate alla sua famiglia. I primi interlocutori si presentarono con i nomi di “Pierluigi” e “Mario”.
Il 27 giugno 1983 una voce maschile, descritta con un’inflessione anglosassone, parlò al telefono con la famiglia Orlandi: «Ascolti bene, abbiamo pochi momenti… Questa è la sua figliola…».
Secondo la perizia fonica, la voce apparterrebbe a una persona diversa dai protagonisti finora collegati ai vari filoni dell’inchiesta. L’identità dell’uomo resta da accertare, mentre i carabinieri e gli specialisti del Ris proseguono gli accertamenti sui suoi possibili legami con altre persone già esaminate nell’indagine.
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Fonte originale: Caso Orlandi, i carabinieri sulle tracce dell’uomo che chiamò subito dopo la scomparsa di Emanuela