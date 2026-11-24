Bologna, 24 novembre 2026 – Parte oggi a Bologna l’ultimo grande evento della stagione tennistica. Sul cemento indoor della SuperTennis Arena di BolognaFiere si disputano le Final 8 di Coppa Davis. Gli azzurri vanno a caccia di un clamoroso poker. Il capitano Filippo Volandri ha convocato Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Luciano Darderi e Andrea Vavassori. L’esordio azzurro è fissato per domani alle 16 contro la Corea del Sud, mentre oggi ad aprire le danze saranno Repubblica Ceca e Canada: da questo incrocio uscirà la possibile avversaria degli azzurri nella semifinale di venerdì 27 novembre. Giovedì 26 novembre scenderanno in campo la Germania di Alexander Zverev contro la Gran Bretagna (alle 10), e poi, non prima delle 17, la Spagna di Carlos Alcaraz opposta all’Austria.