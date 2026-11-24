Fiumicino, 23 novembre 2026 – Circa 14 tonnellate di tabacchi lavorati esteri sottratti al circuito commerciale e destinati alla distruzione. È il bilancio dell’operazione condotta dall’Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che ha provveduto allo smaltimento dei prodotti relativi al triennio 2017-2019, in esecuzione dei provvedimenti autorizzati dall’autorità giudiziaria.