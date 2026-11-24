L'OPERAZIONE|
Fiumicino, il contrabbando al macero: distrutte 14 tonnellate di tabacchi esteri confiscati
I prodotti, relativi al triennio 2017-2019, sono stati smaltiti in un impianto autorizzato alla presenza dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane
Fiumicino, 23 novembre 2026 – Circa 14 tonnellate di tabacchi lavorati esteri sottratti al circuito commerciale e destinati alla distruzione. È il bilancio dell’operazione condotta dall’Ufficio Lazio 2 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che ha provveduto allo smaltimento dei prodotti relativi al triennio 2017-2019, in esecuzione dei provvedimenti autorizzati dall’autorità giudiziaria.
L’operazione rappresenta l’ultimo passaggio di un’articolata attività amministrativa, attraverso la quale i funzionari dell’Agenzia hanno effettuato una ricognizione dei provvedimenti di confisca e delle autorizzazioni alla distruzione dei tabacchi. I prodotti sono stati successivamente trasportati presso un impianto autorizzato allo smaltimento finale, dove sono stati distrutti alla presenza del personale ADM.
La gestione e lo smaltimento dei prodotti sequestrati o confiscati su disposizione dell’autorità giudiziaria rientrano, infatti, tra le attività svolte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nell’ambito delle proprie competenze.
Contrabbando di tabacchi all’aeroporto di Fiumicino: oltre 300 sequestri dal 2025
La distruzione delle 14 tonnellate di tabacchi si inserisce nel quadro delle attività di contrasto al contrabbando all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, dove l’Ufficio ADM Lazio 2 è impegnato nei controlli sui flussi di passeggeri e sulle merci commerciali provenienti dall’estero.
A testimoniare il lavoro svolto sono anche i numeri: dall’inizio del 2025 sono stati effettuati oltre 300 sequestri di tabacchi lavorati esteri. Un dato distinto da quello relativo alle 14 tonnellate appena distrutte, che riguardano invece provvedimenti riferiti agli anni precedenti.
L’attività di vigilanza doganale presso lo scalo romano è finalizzata alla tutela degli interessi erariali e alla garanzia della tracciabilità dei prodotti immessi nel circuito commerciale.