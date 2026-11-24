Fondi. 23 novembre 2026 – Dare voce a ciò che spesso resta nascosto, raccontare le ferite che non si vedono e accompagnare i visitatori dentro le emozioni di una donna vittima di violenza. È questo il cuore di “Dentro il Silenzio”, la mostra immersiva inaugurata al Castello di Fondi, negli spazi del Museo civico archeologico, e visitabile fino a martedì 25 novembre. Un percorso ideato dall’assessore Roberta Muccitelli che affronta la violenza di genere nelle sue diverse forme, non soltanto fisica, ma anche psicologica ed economica. L’iniziativa si inserisce nel programma di sensibilizzazione promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’inaugurazione ha registrato una numerosa partecipazione di pubblico. Attraverso il racconto di una narratrice, i visitatori vengono accompagnati in un viaggio nell’animo femminile, tra paura, dolore, speranza e desiderio di ricominciare. Al vernissage hanno partecipato il sindaco Vincenzo Carnevale, la presidente dell’associazione Nadyr, Giovanna Pallotta, che gestisce il Centro antiviolenza comunale, e la direttrice del Museo civico archeologico Città di Fondi, Maria Cristina Recco.

Dentro il Silenzio, la mostra immersiva al Castello di Fondi: giorni e orari

L’esperienza propone una riflessione sulle conseguenze emotive della violenza e sulle difficoltà che possono accompagnare il percorso di una donna, anche quando gli abusi non lasciano segni fisici visibili. Un racconto che attraversa il contrasto tra il caos interiore e la calma apparente, dando spazio anche alla resilienza e alla fiducia.

La mostra sarà visitabile ogni giorno fino al 25 novembre, con tre appuntamenti quotidiani alle 11:30, 17:30 e 18:30.

“Un evento che va oltre il mero valore simbolico”, ha commentato il sindaco Vincenzo Carnevale, sottolineando l’importanza di comprendere le dinamiche della violenza per affrontarle anche sul piano della prevenzione.

“Ritengo che una comprensione profonda delle emergenze sociali sia fondamentale in chiave prevenzione perché permette di imparare dalle cause e non solo dagli effetti”, ha spiegato il primo cittadino. Secondo Carnevale, il percorso accompagna il pubblico “tra caos interiore, calma esteriore, speranza, disperazione, dolore, ma anche resilienza e fiducia”, offrendo un’occasione di riflessione alla cittadinanza.

Violenza sulle donne, sold out la cena solidale del 25 novembre

Accanto alla mostra, il programma prevede anche un appuntamento dedicato alla solidarietà. È già sold out la cena di beneficenza “Il verso giusto è il rispetto”, in calendario per il 25 novembre.

Parte del ricavato sarà devoluta al Centro antiviolenza comunale, gestito dall’associazione Nadyr. Durante l’evento è prevista la consegna simbolica di un grande assegno alla presidente Giovanna Pallotta, a testimonianza del sostegno alle attività rivolte alle donne che subiscono violenza.

Protocollo Zeus, Fondi prepara l’accordo con la Questura di Latina

Sul fronte della prevenzione, l’amministrazione comunale sta inoltre portando avanti il percorso per l’adesione al Protocollo Zeus, uno strumento pensato per contrastare la reiterazione delle condotte violente attraverso interventi formativi e rieducativi rivolti agli autori di violenza di genere.

“Procede infine a passo spedito l’adesione al Protocollo Zeus: un modello virtuoso — in cui il Comune di Fondi riveste un ruolo pionieristico in provincia di Latina — pensato per stroncare sul nascere la recidiva nella violenza di genere attraverso percorsi mirati di formazione e rieducazione”, ha dichiarato il vicesindaco Daniela De Bonis.