Il 25 novembre a Roma, Cinzia Leone devolverà l’incasso a Medici Senza Frontiere
Il 25 novembre Cinzia Leone sarà al Teatro Manzoni di Roma: l’intero incasso sarà devoluto a Medici Senza Frontiere per Gaza.
Il 25 novembre il Teatro Manzoni di Roma ospiterà lo spettacolo di Cinzia Leone, con l’intero incasso destinato a Medici Senza Frontiere.
L’appuntamento è in programma in via Monte Zebio 14/C. In scena ci sarà Mamma sei sempre nei miei pensieri. Spostati!, commedia dedicata al rapporto tra madri e figlie, al distacco dal cordone ombelicale e all’eredità emotiva che attraversa le generazioni.
Attraverso monologhi, confessioni e telefonate materne surreali, Leone porta sul palco una rappresentazione ironica della “mammità” italiana, tra contraddizioni, eccessi e tenerezze. La serata assume però anche un significato di impegno civile: i fondi raccolti sosterranno il lavoro di Medici Senza Frontiere con la popolazione della Striscia di Gaza.
Il sostegno alla popolazione di Gaza
Secondo quanto riportato nella fonte, l’organizzazione continua a garantire a Gaza cure mediche, assistenza chirurgica d’urgenza, supporto psicologico, assistenza alle donne in gravidanza e distribuzione di acqua potabile. La popolazione civile vive in rifugi di fortuna, in condizioni segnate dalla scarsità di cibo, acqua e medicinali.
La serata romana si inserisce nel percorso di partecipazione dell’attrice alle iniziative dedicate alla Palestina. Il 19 novembre Leone ha preso parte alla maratona di lettura Un verso dopo l’altro fino a Gaza. Diamo voce alla pace, ospitata a Palazzo San Lorenzo e dedicata alla poesia palestinese.
All’iniziativa hanno partecipato, tra gli altri, Marisa Laurito, Marco Damilano, Paola Caridi, Edoardo Purgatori e Silvia Scola. La maratona è stata promossa dall’associazione Fermatevi!, dalla rete #NOBAVAGLIO, dalla Comunità Palestinese di Roma e Lazio, da Articolo 21 e da altre realtà di attivisti.
Con lo spettacolo del 25 novembre, teatro e solidarietà saranno quindi collegati dalla devoluzione dell’intero incasso a un’organizzazione impegnata nell’assistenza alla popolazione di Gaza.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Quando il teatro diventa solidarietà: Cinzia Leone in scena per Medici Senza Frontiere