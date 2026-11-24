Civitavecchia 24 novembre 2926 – Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sulla via Aurelia nord, precisamente al km 77 nei pressi di Civitavecchia. Due autovetture sono entrate in collisione in modo violento poco prima delle ore 18, causando il ferimento di tre persone in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno coordinato le operazioni di soccorso.

Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma le dinamiche dell’incidente hanno richiesto un intervento immediato. Gli equipaggi dei Vigili del fuoco di Civitavecchia, in particolare la squadra della 17A, hanno avviato le operazioni di estrazione degli occupanti dalle vetture coinvolte. La collaborazione con il 118 ha permesso di trasportare rapidamente i tre feriti, tutti in codice rosso, presso l’Ospedale Civile di Civitavecchia per le cure necessarie.