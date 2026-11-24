Ladispoli, 24 novembre 2026 – Alle pareti del suo ufficio, i manifesti raccontano una parte della storia recente di Ladispoli: dai concerti di Capodanno alle edizioni del Summer Fest, passando per quei grandi eventi attraverso i quali l’amministrazione ha cercato di ridisegnare l’identità della città. È qui che incontriamo Marco Porro, assessore al Turismo, ai Grandi Eventi e alla Comunicazione. Tra quei manifesti, che accompagnano idealmente la nostra conversazione, prende forma il racconto di quasi cinque anni di lavoro, delle ambizioni realizzate e di quelle rimaste nel cassetto. Ma anche di una stagione politica che si avvia verso il suo appuntamento decisivo: le elezioni amministrative del 2027.

Futuro Nazionale e gli equilibri della maggioranza

Nei mesi scorsi, l’avvicinamento di Porro e di altri esponenti della maggioranza a Futuro Nazionale aveva aperto interrogativi sugli equilibri interni all’amministrazione. L’assessore, tuttavia, tiene a precisare la natura di quella scelta.

“Più che passaggio, direi che il termine giusto è un avvicinamento a questo movimento, che tuttavia non si è costituito in un vero e proprio gruppo consiliare”. Un interesse politico che non si è tradotto in una modifica degli assetti amministrativi. “Restiamo fedeli a quella che è la fotografia delle ultime elezioni, ognuno nelle rispettive liste civiche. Il progetto civico è quello che ci ha portato più risultati in città”. Nessuna intenzione, dunque, di mettere in discussione la tenuta dell’amministrazione guidata dal sindaco Alessandro Grando: “La maggioranza andrà avanti fino alla fine del mandato”.

Dieci anni di amministrazione Grando

Nel ripercorrere il decennio amministrativo, Porro distingue due fasi: quella del risanamento delle casse comunali e quella degli investimenti e del rilancio della città. Ai primi cinque anni attribuisce il merito di aver rimesso in ordine la macchina amministrativa, mentre nel secondo mandato individua la possibilità di sviluppare una progettualità più ambiziosa: “Non siamo mai soddisfatti al 100%. Abbiamo fatto tante cose, ne avremmo volute fare tante altre, ma a volte non è stato possibile proprio per i tempi lunghi dell’amministrazione”, ammette, soffermandosi sul peso della burocrazia. “Ogni cosa che devi fare è una pila di documenti alta fino al soffitto”.

Eppure, quando gli chiediamo quale sia il risultato di cui va maggiormente orgoglioso, la risposta non è il nome di un artista, né quello di una manifestazione. È qualcosa di meno tangibile: l’entusiasmo. “La cosa che mi rende più orgoglioso è che abbiamo risvegliato l’emozione in città, l’entusiasmo, perché una città che perde l’entusiasmo, perde tutto. Ladispoli può e deve, a nostra visione, occupare quel ruolo da protagonista su tutto il litorale a nord di Roma”.

Il costo dei grandi eventi e la risposta alle critiche

Il discorso si sposta su uno dei temi più divisivi del dibattito cittadino: l’impiego di risorse pubbliche per l’organizzazione dei grandi eventi. Anche quest’anno, infatti, Ladispoli ospiterà per Capodanno un maxi-concerto, con i The Kolors pronti a raccogliere il testimone degli artisti che negli anni precedenti hanno animato la notte di San Silvestro. Dal rock di Gianna Nannini, protagonista del Capodanno 2024, alle melodie pop di Nek e ai ritmi di Ema Stokholma nel 2025, fino al rap di Guè e Rose Villain nel 2026: sul palco di piazza Falcone si sono alternati generi e generazioni diverse della musica italiana.

Sul rapporto tra il costo dei grandi eventi e il ritorno per la città, l’assessore non si sottrae al confronto: “Ad oggi, quando ci sediamo a questi tavoli, le agenzie sanno chi siamo. E questo è un grande risultato che ci siamo conquistati a sportellate”. L’assessore rivendica il senso di responsabilità con cui vengono gestite le risorse pubbliche e invita a contestualizzare le cifre: secondo quanto riferisce, i grandi eventi incidono per circa il 4% sul bilancio comunale, che ammonta complessivamente a circa 40 milioni di euro.

Investire nei grandi eventi, secondo Porro, non significa sottrarre risorse alle esigenze quotidiane della città. Semmai, è la maggiore visibilità di queste manifestazioni a restituire una percezione parziale dell’attività amministrativa. “Il concerto di Capodanno è una cosa visibile, molto più di altri lavori che vengono fatti, che sono più silenti”. A sostegno di questa tesi, l’assessore richiama gli investimenti nella manutenzione stradale, ricordando come dal 2017 l’amministrazione abbia rifatto circa 50 chilometri di strade.

Ma è soprattutto sulla dimensione sociale dei grandi eventi che l’assessore insiste. E quando gli sottoponiamo una delle obiezioni più ricorrenti – quella delle famiglie che faticano ad arrivare a fine mese mentre il Comune investe centinaia di migliaia di euro nei concerti – la risposta è questa: “Noi 400mila euro di concerto li spendiamo proprio per quelle persone che subiscono situazioni complesse”. Porro ragiona su quelle famiglie che non possono permettersi una vacanza, una serata in un locale o un viaggio per raggiungere i parenti. Per loro, sostiene, la possibilità di partecipare gratuitamente a un evento di livello nazionale, a pochi passi da casa, assume un significato particolare.

L’ambizione è quella di ribaltare, almeno per una sera, la prospettiva di chi durante l’anno ha dovuto fare i conti con continue rinunce: “Siamo contenti che quella sera tutte le famiglie, specialmente chi vive una vita più complessa, più difficile, possano essere loro ad invitare la gente sotto casa, perché è da loro che si fa la super festa di Capodanno”.

Un grande festival musicale sulla spiaggia: il sogno mancato (per ora)

Scorrendo idealmente il calendario degli eventi rappresentati nei manifesti dell’ufficio, emerge un altro filo conduttore del lavoro di Porro: la destagionalizzazione dell’offerta turistica. L’obiettivo è superare l’immagine di Ladispoli come destinazione esclusivamente balneare, costruendo ragioni per visitarla anche nei mesi più freddi: “A Ladispoli non si può vivere solo di mare”, osserva l’assessore, senza nascondere i limiti del territorio rispetto alle grandi destinazioni turistiche italiane. La carta da giocare, nella sua visione, è soprattutto quella della posizione geografica: “La forza di Ladispoli è la vicinanza a Roma. Questa è la nostra più grande forza”.

Tra i progetti rimasti nel cassetto, invece, c’è quello di un grande festival musicale sulla spiaggia: un villaggio estivo capace di richiamare turisti per più giorni, con aree dedicate ai camper e al campeggio. Un’ambizione che finora si è scontrata con la disponibilità di spazi adeguati, ma alla quale Porro non sembra aver rinunciato definitivamente.

Non solo Capodanno: il Natale di Ladispoli prende forma

Il Natale ormai alle porte sarà un nuovo banco di prova. L’assessore anticipa una stagione articolata tra luminarie, mercatini, animazione per bambini durante i fine settimana, spettacoli teatrali, appuntamenti musicali e proiezioni cinematografiche gratuite. Tornerà anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Rossellini, che, secondo Porro, negli anni ha registrato un notevole successo di pubblico.

Ci sarà poi il tradizionale presepe vivente nel Bosco di Palo, organizzato dalla Pro Loco e giunto alla 35esima edizione. Una manifestazione che lo scorso anno, secondo i dati riferiti dall’assessore, ha registrato circa 6mila ingressi e alla quale lo stesso Porro partecipa come figurante.

Elezioni 2027, Porro conferma la ricandidatura ma esclude la corsa a sindaco

Ed è proprio da quella missione ancora da completare che ripartiamo per affrontare l’ultimo capitolo della nostra intervista: il futuro politico dell’assessore e della maggioranza uscente. A pochi mesi dalle amministrative del 2027, il percorso per individuare il candidato sindaco è già cominciato.

“Io mi ricandido, certo”, risponde, raccontando di una riunione tenutasi la sera precedente al nostro incontro, durante la quale si è lavorato alla definizione del perimetro della maggioranza. Il passaggio successivo sarà quello delle linee programmatiche, per poi arrivare alla scelta della figura chiamata a rappresentare il gruppo.

Quando prospettiamo l’ipotesi di una sua candidatura a sindaco, l’assessore esclude questa possibilità. “Non mi sentirei assolutamente in grado di svolgere un ruolo del genere. Ovviamente metto le mie competenze a disposizione del gruppo. Credo che in questi casi i personalismi servano a poco. L’obiettivo deve essere quello di dare seguito a questo lavoro”. È con queste parole che si avvia alla conclusione la nostra conversazione. Tra i manifesti dei concerti che hanno scandito gli ultimi anni di Ladispoli e i progetti ancora da realizzare, resta aperta la partita più importante: quella del futuro amministrativo della città.