La giovane ha chiesto due volte l’intervento della Polizia. L’uomo era già sottoposto a una misura cautelare nell’ambito di un procedimento per atti persecutori

Latina, 24 novembre 2026 – Avrebbe raggiunto l’ex compagna nei pressi di un locale del centro cittadino, nonostante il divieto di avvicinamento disposto dall’autorità giudiziaria. Per questo, nella notte tra sabato e domenica, gli agenti della Polizia di Stato di Latina hanno arrestato un uomo di 26 anni, ora in carcere in attesa del giudizio per direttissima.

A far scattare l’intervento è stata una richiesta di aiuto al Numero unico di emergenza 112 da parte della giovane, che aveva segnalato la presenza dell’ex compagno mentre trascorreva la serata con alcune amiche. All’arrivo della prima pattuglia, l’uomo si era già allontanato. Poco dopo, tuttavia, sarebbe tornato sul posto, nonostante la misura cautelare gli imponesse di mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla donna. Spaventata, la giovane ha nuovamente chiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti della Squadra Volante, grazie anche alla collaborazione del personale addetto alla sicurezza del locale, che aveva seguito gli spostamenti del 26enne, sono riusciti a rintracciarlo e bloccarlo poco distante.

Le precedenti denunce e l’arresto

Gli accertamenti hanno confermato che l’uomo era già destinatario delle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento all’ex compagna. A suo carico risultavano precedenti denunce per condotte persecutorie e violenza sessuale nei confronti della donna.

Sulla base degli elementi raccolti e delle dichiarazioni della giovane e dei testimoni presenti, il 26enne è stato arrestato per violazione del divieto di avvicinamento. Su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina, l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale del capoluogo pontino, in attesa del giudizio per direttissima.