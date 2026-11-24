Approvati in Consiglio comunale i due ordini del giorno sull’ampliamento delle strutture sanitarie. FdI, Lega, Noi Moderati e Lista Celentano contestano l’uscita dall’aula degli azzurri al momento del voto

Latina, 24 novembre 2026 – Il Consiglio comunale di Latina ha approvato i due ordini del giorno relativi all’ampliamento dell’ospedale Santa Maria Goretti e della clinica San Marco. Il voto, tuttavia, riaccende le tensioni all’interno del centrodestra pontino. Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati e Lista Celentano esprimono soddisfazione per l’approvazione degli atti, ma puntano il dito contro Forza Italia, accusata di aver abbandonato l’aula insieme alle opposizioni nel tentativo di far mancare il numero legale.

Il potenziamento della sanità pontina

Secondo le forze di maggioranza, l’ampliamento delle due strutture rappresenta un passaggio importante per rafforzare l’offerta sanitaria del territorio e contribuire a ridurre la pressione sul pronto soccorso del Goretti.

“Si tratta di un risultato importante per la nostra città e per tutto il territorio pontino – dichiarano i rappresentanti della maggioranza – perché parliamo di interventi che vanno nella direzione di rafforzare l’offerta sanitaria e migliorare la capacità di risposta delle strutture presenti sul territorio. È una risposta concreta a un’esigenza che riguarda tutti i cittadini: poter contare su servizi sanitari adeguati ed efficienti”.

Lo scontro politico con Forza Italia

Sul piano politico, a tenere banco è però il comportamento degli azzurri durante la seduta consiliare. “Riteniamo spiacevole e politicamente contraddittorio l’atteggiamento di Forza Italia che, insieme alle altre forze di opposizione, ha scelto di abbandonare l’aula al momento del voto, provando a far mancare il numero legale”.

La maggioranza sottolinea come il progetto di ampliamento della clinica San Marco abbia già ottenuto il via libera della Regione Lazio, evidenziando quella che ritiene una contraddizione tra la posizione degli azzurri a livello regionale e quella assunta in Comune.

Nel mirino finisce anche l’appoggio esterno all’amministrazione annunciato da Forza Italia dopo l’uscita dalla maggioranza. “Non si può rivendicare un ruolo di interlocuzione e poi sottrarsi al voto su un provvedimento che riguarda direttamente il futuro dei servizi sanitari della città. Le dinamiche e le scelte di partito non possono prevalere sugli interessi della comunità”.

Il nuovo ospedale di Latina a Borgo Piave

Accanto al potenziamento delle strutture esistenti, le forze di maggioranza ribadiscono l’importanza del progetto del nuovo ospedale di Latina, previsto a Borgo Piave, il cui iter è portato avanti dalla Regione Lazio.