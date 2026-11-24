La legge di bilancio 2027 alla Camera: 905 emendamenti sul fisco, 802 su sanità e salute e 660 su lavoro e occupazione.

Fisco, sanità e lavoro raccolgono quasi un terzo degli emendamenti presentati alla Camera sulla legge di bilancio 2027. Il dato arriva dopo la selezione della Commissione Bilancio, che ha dichiarato inammissibili circa 1.700 proposte su un totale superiore a 6.500.

La selezione e i settori più interessati

Il capitolo fiscale è quello con il maggior numero di proposte: 905 emendamenti, pari a circa il 13,8% del totale. Seguono sanità e salute, con 802, e lavoro e occupazione, con 660.

L’analisi è stata realizzata con strumenti di intelligenza artificiale per l’esame legislativo. Gli stessi strumenti stimano in oltre 4.500 pagine il volume del fascicolo, che richiederebbe circa 22 giornate di lavoro per una lettura completa, secondo le valutazioni tecniche riportate.

Tra gli altri ambiti figurano welfare e famiglia, con 583 proposte, casa, edilizia e infrastrutture, con 503, e istruzione, università e ricerca, con 490. Energia e ambiente ne contano 408; seguono trasporti, pensioni, imprese e investimenti e turismo, che chiude con 32 emendamenti.

Le proposte più onerose e la composizione politica

Sul piano finanziario emergono tre emendamenti descritti come interventi paragonabili, per dimensione, a una manovra. Il gruppo Avs propone il ripristino del Reddito di cittadinanza, con un onere stimato in circa 14 miliardi l’anno, da finanziare attraverso un’imposta sui patrimoni netti superiori a 5,4 milioni di euro.

Il M5S presenta invece una proposta da 11 miliardi per ampliare la no tax area e introdurre un Reddito 2.0. Circa 6,2 miliardi verrebbero recuperati riorientando strumenti esistenti, tra cui l’Assegno di inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro; il fabbisogno aggiuntivo netto sarebbe così di circa 8 miliardi.

Nel complesso, le tre proposte arriverebbero a circa 27 miliardi di nuove risorse, oltre i 26 miliardi stanziati per l’intera manovra nel testo di riferimento. Il dato pone il tema della compatibilità finanziaria e delle coperture.

I gruppi di opposizione hanno presentato 4.301 emendamenti, pari al 65,4% del totale: il M5S ne conta 1.500 e il Pd 1.386. La maggioranza ne ha firmati 1.936, di cui 786 per Forza Italia, 710 per la Lega e 313 per Fratelli d’Italia. «La selezione aiuta a capire su quali proposte i gruppi intendono concentrare il confronto», ha dichiarato Federico Bonomi.