“Ti ho amata follemente, fin dal primo giorno. Ti ho dedicato tutti i miei sogni. Regaliamoci un’ultima settimana, solo io e te. Grazie, per sempre”. Questo l’emozionante saluto di Pecco Bagnaia alla Ducati. Il pilota piemontese, infatti, alla fine di questa stagione saluterà la casa di Borgo Panigale e dal prossimo anno vestirà i colori di Aprilia Racing.