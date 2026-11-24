La seconda asta del MACSE per il 2029 ha assegnato 16 GWh di capacità di accumulo nel Sud e nelle isole, coprendo interamente il fabbisogno richiesto. Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione è stato di 11.382 €/MWh-anno, il 12% in meno rispetto a quello dell’asta MACSE 2028.

La procedura è stata gestita da Terna, la società guidata da Pasqualino Monti. Il valore ottenuto è inoltre inferiore al premio di riserva, fissato a 27.000 €/MWh-anno.

Capacità e distribuzione territoriale

Per la gara erano state qualificate circa 67 GWh di nuove iniziative; le proposte presentate ammontavano a circa 43 GWh. L’asta ha riguardato batterie agli ioni di litio in quattro aree: Centro Sud, Sud e Calabria, Sicilia e Sardegna.

La ripartizione dei 16 GWh selezionati prevede 2,8 GWh nel Centro Sud, 9,6 GWh nelle aree Sud e Calabria, 3 GWh in Sicilia e circa 0,5 GWh in Sardegna.

I prezzi nelle quattro aree

Nel Centro Sud il prezzo medio di aggiudicazione è stato di 10.716 €/MWh-anno. Il valore è salito a 11.575 €/MWh-anno nelle aree Sud e Calabria, mentre in Sicilia ha raggiunto 11.467 €/MWh-anno e in Sardegna 10.925 €/MWh-anno.

Fabbisogno e avvio degli impianti

Il fabbisogno coperto dalla procedura è stato approvato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, dopo il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Per individuare le quantità da approvvigionare, la metodologia considera un costo marginale dei nuovi accumuli inferiore al beneficio legato alla riduzione del costo della generazione a gas. Gli impianti oggetto dei contratti dovrebbero entrare in esercizio nel 2029.