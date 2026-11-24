Prime Business Rewards arriva in Italia: punti e sconti sugli acquisti aziendali
Prime Business Rewards arriva in Italia su Amazon Business: cashback in punti, sconti sugli acquisti e promozioni fino al 30 novembre.
Amazon Business introduce in Italia Prime Business Rewards, un programma rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese. Il sistema consente di accumulare cashback in punti sugli acquisti aziendali idonei e di utilizzare il saldo per ridurre il costo di ordini successivi.
L’iniziativa è disponibile per i clienti Prime Business con i piani Duo, Basic e Small. Per i prodotti dei marchi privati Amazon, il cashback può arrivare al 2% per gli iscritti ai piani Duo e Basic e al 4% per chi utilizza il piano Small.
Come funziona il cashback in punti
Il programma assegna una quota della spesa sotto forma di punti. La conversione prevede che 100 punti valgano un euro, utilizzabile per diminuire l’importo di acquisti successivi effettuati su Amazon Business.
L’accumulo non dipende soltanto dalle transazioni. Gli utenti possono ottenere ulteriori vantaggi anche sfruttando alcune funzionalità della piattaforma, tra cui l’aggiunta di membri del team all’abbonamento e l’attivazione di strumenti per la gestione degli acquisti ricorrenti. Le diverse iniziative possono essere cumulate.
Le promozioni per il Black Friday
Durante la settimana del Black Friday, fino al 30 novembre, sono previste condizioni aggiuntive per i clienti dei piani compatibili. Chi è già iscritto può ricevere fino al 10% di cashback in punti sugli ordini idonei, con un limite massimo di 20 euro.
Per i nuovi clienti, il beneficio può arrivare fino al 50%, entro un limite complessivo di 40 euro. Le percentuali e i limiti indicati si riferiscono alle condizioni promozionali previste per il periodo.
Validità e gestione del saldo
I punti hanno una validità di 12 mesi dalla data di emissione e non sono utilizzabili per tutte le categorie di prodotti disponibili sulla piattaforma. Amazon Business mette a disposizione una dashboard per controllare il saldo, le ricompense disponibili e le promozioni attive.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.