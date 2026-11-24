Amazon Business introduce in Italia Prime Business Rewards , un programma rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e piccole imprese. Il sistema consente di accumulare cashback in punti sugli acquisti aziendali idonei e di utilizzare il saldo per ridurre il costo di ordini successivi.

L’iniziativa è disponibile per i clienti Prime Business con i piani Duo, Basic e Small. Per i prodotti dei marchi privati Amazon, il cashback può arrivare al 2% per gli iscritti ai piani Duo e Basic e al 4% per chi utilizza il piano Small.