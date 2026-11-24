Il Giornale Radio Sociale celebra quindici anni di attività con l’evento “A parole nostre”, in programma il 24 novembre presso le Industrie Fluviali di Roma. Per l’anniversario è previsto anche il lancio di un podcast dedicato all’evoluzione della comunicazione sociale italiana.

Nato come progetto editoriale del Forum Terzo Settore sotto la direzione di Ivano Maiorella, il Giornale Radio Sociale racconta territori, comunità, associazioni, volontari e attivisti, con attenzione a diritti, solidarietà, inclusione e cittadinanza attiva.

Dalle periferie alla formazione

La redazione descrive il proprio metodo come “nomade”: negli anni ha lasciato gli uffici per incontrare le realtà sociali direttamente nei luoghi in cui operano. Nel 2018 ha svolto una riunione di redazione alla Romanina, a Roma, insieme alla rete #NoBavaglio e nell’ambito della campagna nazionale “Illuminiamo le periferie”.

In precedenza, a Ostia, il giornale radio si era confrontato con il territorio insieme a Libera e ad altre associazioni impegnate nella promozione della legalità e nel contrasto alle mafie.

Il progetto ha inoltre promosso corsi per giornalisti insieme all’Ordine dei Giornalisti: “Che lingua scrivi?” nel 2016 e “Intervista con il territorio” nel 2019. Le attività si sono svolte in sedici città italiane e hanno coinvolto centinaia di professionisti.

Il Giornale Radio Sociale realizza un notiziario quotidiano di tre minuti, diffuso attraverso una rete di oltre cento radio FM e web radio. I contenuti riguardano diritti, società, economia, cultura, sport e scenari internazionali; nel tempo il progetto ha aggiunto rubriche, video, contenuti multimediali e podcast.

Il podcast su Nino Santomartino

Il nuovo podcast “A Parole Nostre” ripercorre trasformazioni, conquiste e prospettive della comunicazione sociale. La prima puntata è dedicata a Nino Santomartino, figura di riferimento del Terzo settore e innovatore della comunicazione sociale, scomparso nel 2025.

La puntata utilizza testimonianze e ricordi per raccontare il suo modo di intendere l’impegno civile e la comunicazione come strumenti di partecipazione. Maiorella ha inoltre richiamato il ruolo dei giornalisti nella comunità educante, in un percorso sviluppato con Fondazione Con il Sud e l’impresa sociale Con i Bambini.

Secondo la redazione, il traguardo dei quindici anni conferma un’idea di giornalismo basata su relazioni, territori e persone, con attenzione ai cosiddetti “fatti di strada”: vicende quotidiane che difficilmente arrivano in prima pagina.