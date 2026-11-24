Roma, 24 novembre 2026 – Fumo da diversi tombini in piazza della Repubblica , nel cuore della Capitale. Dalle 14 circa, due squadre dei vigili del fuoco sono impegnate all’altezza del civico 48 per un probabile incendio di cavi interrati.

Al momento è stato interdetto il passaggio pedonale in tutta l’area della piazza interessata dall’intervento. Sul posto sono presenti anche il capoturno provinciale dei vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e il personale Telecom, ciascuno per quanto di propria competenza.