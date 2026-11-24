Roma, 24 novembre 2026 – Le parole del Piccolo Principe, la musica e la solidarietà si incontrano sul palco dell’Auditorium Parco della Musica. Sabato 28 novembre, alle 18:30, la Sala Petrassi ospiterà “Il Principe e la Rosa”, una Symphony Story che intreccia il racconto di Antoine de Saint-Exupéry con le musiche originali di Angelo Bruzzese. Sul palco saliranno oltre cento ragazzi e ragazze, tra orchestra e coro di voci bianche, per una serata il cui ricavato sarà destinato ai laboratori di arte-terapia della Fondazione don Luigi Di Liegro, rivolti ai giovani che vivono condizioni di disagio psichico.

“Il Principe e la Rosa”, oltre cento giovani sul palco

Lo spettacolo, promosso dalla Fondazione don Luigi Di Liegro insieme all’associazione Fabrica Harmonica APS ETS e alla Civica Scuola delle Arti, nasce dalla collaborazione con la ICNT Orchestra, l’IC La Giustiniana, l’Acorn International School e Tiberland.

A dirigere l’orchestra e il coro di voci bianche sarà Daniele Camiz, con la partecipazione straordinaria di Daniela Virgilio e Giacomo Spaconi. Protagonisti della serata saranno anche i giovanissimi solisti Matteo Manzone, Laura Testa e Renata Cantarella.

Il concerto è il risultato di un lavoro collettivo coordinato da Annalisa Pellegrini, insieme ai preparatori dei cori Eufrasia De Mattia, Viki Andonova, Ludovica Orestano, Anna Sneider e Annalisa Carone, ai preparatori dell’Orchestra Giovanile Valentina Verzola e Americo Gorello e alla scenografa Paola Rocchi, che ha contribuito alle attrezzature di scena.

La musica al servizio della salute mentale

Il ricavato della serata sosterrà i laboratori di arte-terapia della Fondazione don Luigi Di Liegro, attraverso i quali l’espressione artistica diventa uno strumento di benessere, socializzazione e crescita personale per i giovani con disagio psichico.

“Il senso profondo del nostro operato si ritrova proprio in una frase dello spettacolo: non si vede bene che con il cuore. Sarà un momento speciale in cui la comunità si ritrova attorno ai valori della relazione e della solidarietà”, spiega Luigina Di Liegro, segretaria della Fondazione.

“La solidarietà può esprimersi in molti modi e l’arte è uno dei più potenti, perché riesce a creare legami, avvicinare le persone e dare voce anche a chi spesso fatica a trovare il proprio spazio. Vogliamo offrire alla città non soltanto una serata di grande valore artistico, ma soprattutto un’occasione concreta per sostenere le attività di arte-terapia della Fondazione Di Liegro, con particolare attenzione alle nuove generazioni”.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Roma Capitale, attraverso l’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria.

“Il Principe e la Rosa” a Roma: orario e biglietti