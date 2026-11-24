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Roma, servizi online per i permessi sospesi dal 27 al 29 novembre: quando presentare le richieste
Roma Servizi per la Mobilità annuncia un intervento straordinario di manutenzione tecnologica
Roma, 24 novembre 2026 – Fine settimana di sospensione per i servizi online dedicati al rilascio dei permessi di mobilità nella Capitale. Dalle ore 17 di venerdì 27 novembre alle ore 18 di domenica 29 novembre 2026, i cittadini non potranno accedere ai servizi digitali per la presentazione delle richieste. A renderlo noto è Roma Servizi per la Mobilità, che ha programmato un intervento straordinario di manutenzione tecnologica.
Permessi ZTL e sosta a Roma: quando presentare le richieste
La sospensione interesserà anche i cittadini che devono presentare richieste relative ai permessi ZTL e di sosta. Dal 2 febbraio 2026, infatti, residenti e domiciliati possono inoltrare le proprie domande attraverso i servizi online oppure recandosi presso lo sportello, previo appuntamento.
Chi intende usufruire dei canali digitali dovrà quindi presentare la richiesta entro le 17 di venerdì 27 novembre oppure attendere la riattivazione della piattaforma, prevista per le 18 di domenica 29 novembre.
La sospensione riguarda i servizi digitali per il rilascio dei permessi e non comporta, di per sé, modifiche alla validità delle autorizzazioni già rilasciate o alle regole di accesso alle ZTL.