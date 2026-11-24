Secondo il collettivo Cambiare Rotta, l’uomo aveva portato avanti uno sciopero della fame lontano dai riflettori. La rettrice Polimeni: “Proposte soluzioni concrete di accoglienza e sostegno”

Roma, 24 novembre 2026 – Da settimane viveva in una tenda all’interno della città universitaria, rivendicando il diritto a un posto in uno studentato. Alessandro Ingusci, studente di Fisica di 58 anni, è stato trovato morto nella tenda allestita nei pressi della statua della Minerva, all’interno dell’Università La Sapienza di Roma. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, probabilmente dovuto a un malore.

La vicenda riporta al centro del dibattito il tema del diritto allo studio e dell’emergenza abitativa degli universitari. Secondo quanto riferito dal collettivo Cambiare Rotta Roma, Alessandro era cardiopatico e aveva intrapreso uno sciopero della fame per ottenere risposte sulla propria situazione abitativa, senza tuttavia cercare l’attenzione dei media o delle organizzazioni politiche.

“Lo studente, grande di età e cardiopatico, pretendeva giustamente il posto in studentato che gli spettava di diritto e aveva addirittura portato avanti uno sciopero della fame silenzioso per avere risposte”, scrive il collettivo sui propri canali social. Restano da chiarire le circostanze del decesso.

La Sapienza: “Proposte soluzioni concrete di accoglienza e sostegno”

A esprimere cordoglio per la morte dello studente è stata la rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, che ha assicurato la piena collaborazione dell’ateneo con le autorità competenti: “In un momento così doloroso, il pensiero dell’Ateneo è rivolto a quanti lo hanno conosciuto e gli sono stati vicini, ai quali esprimo sincero cordoglio e vicinanza”.

La rettrice ha inoltre ricostruito gli interventi messi in campo dall’università nei giorni precedenti al decesso: “Le strutture universitarie hanno avuto diverse ripetute interlocuzioni dirette con lui e sono intervenute, coinvolgendo i servizi sanitari e le autorità territoriali competenti, nell’ambito di un percorso che ha portato a individuare e proporre soluzioni concrete di accoglienza e sostegno”.

“Nel rispetto della dignità della persona, della riservatezza della sua vicenda e degli accertamenti necessari a chiarire le circostanze del decesso, Sapienza assicura la propria piena collaborazione con le autorità competenti”.

La Cgil: “Non c’è diritto allo studio senza diritto all’abitare”

La morte di Alessandro ha suscitato la reazione della Flc Cgil Rieti – Roma Est – Valle dell’Aniene, che chiede di fare piena luce sulle circostanze del decesso, sulle richieste avanzate dallo studente e sulle risposte ricevute: “Al di là delle responsabilità che dovranno essere accertate, questa tragedia richiama con forza una questione che da tempo denunciamo: il diritto allo studio non può essere garantito senza assicurare anche il diritto all’abitare”, dichiara Fabrizio Stocchi.

Il sindacato punta il dito contro il costo degli affitti, l’insufficienza degli alloggi pubblici e le politiche abitative, chiedendo un investimento straordinario negli studentati pubblici, nell’edilizia universitaria e nei servizi rivolti agli studenti.

“Non possa esistere un’università realmente pubblica e democratica se il diritto a studiare rimane un privilegio riservato a chi può permetterselo”, sostiene Stocchi, chiedendo alle università, alla Regione Lazio e al governo un impegno concreto per garantire condizioni dignitose di accesso e permanenza nei percorsi universitari.

Giovani Democratici: “Rabbia, frustrazione e sgomento”

Sulla vicenda è intervenuto anche Jacopo Augenti, segretario dei Giovani Democratici di Roma, che ha espresso una dura critica al sistema economico e sociale.

“Proviamo rabbia, frustrazione e sgomento, per la morte di Alessandro, studente della Sapienza che aspettava di accedere ad un alloggio. Un’altra morte causata dalla barbarie di un sistema che ci annulla, ci calpesta, ci sacrifica in nome del profitto”, dichiara Augenti, invocando una mobilitazione delle organizzazioni giovanili di sinistra.