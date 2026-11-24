Google ha depositato all’USPTO un brevetto per My Channel, canale generato dall’intelligenza artificiale con l’utente protagonista.

Google ha depositato un brevetto per My Channel, una piattaforma che descrive un canale televisivo personalizzato generato dall’intelligenza artificiale. Il documento, presentato il 13 maggio 2025 e pubblicato dall’USPTO, prevede programmi in cui lo spettatore può comparire come protagonista.

Secondo la documentazione, il sistema assemblerebbe i contenuti sulla base della cronologia di visione e dei dati demografici dell’utente. Foto e video potrebbero servire a creare una somiglianza digitale, mentre una voce sintetica sarebbe utilizzata per i dialoghi del personaggio.

Come funzionerebbe il canale personalizzato

Il brevetto include esempi di istruzioni per generare un video su misura, rispettando lo stile, il formato e le preferenze dello spettatore. La narrazione verrebbe inoltre adattata alle informazioni disponibili sull’utente.

Uno degli scenari citati riguarda una persona che ha guardato un video su un giocatore di cricket durante il Cricket World Cup. Il sistema potrebbe inserire nella storia elementi della competizione e della prestazione dell’atleta, facendo interagire l’utente con il giocatore o mostrandolo mentre sostiene l’India.

Il deposito contempla anche la possibilità di inserire annunci pubblicitari nei video generati. Quando lo spettatore seleziona un episodio, un server pubblicitario potrebbe recuperare il contenuto, modificarlo con le inserzioni e inviarlo al televisore dell’utente.

Privacy, consenso e prospettive commerciali

L’impiego di immagini e registrazioni vocali apre questioni legate a diritto all’immagine, consenso e protezione dei dati personali. Il GDPR europeo è indicato tra i riferimenti rilevanti, insieme ai rischi reputazionali connessi a deepfake o rappresentazioni non desiderate.

La tecnologia potrebbe incidere sulla personalizzazione dello streaming, sulla pubblicità e sulla domanda di contenuti tradizionali. Restano però da valutare i costi di ricerca e sviluppo, i rischi regolatori e la sostenibilità economica di produzioni automatizzate. Il brevetto indica come inventori Aravind Reddy Ayuluri e Prameela Kavya Thummuru, ingegneri di Google nell’ambito del machine learning.

La registrazione di un brevetto non implica che il progetto diventi un prodotto commerciale. La sua eventuale adozione dipenderà anche dall’evoluzione normativa, dalla percezione degli utenti e dalla gestione di consensi, diritti e responsabilità sui contenuti.