Roma, 25 novembre 2026 – Due notti di chiusure e modifiche alla viabilità lungo l’autostrada A12 Roma-Civitavecchia. A partire dalla serata di oggi, mercoledì 25 novembre, e fino alla mattina di venerdì 27 novembre, alcuni svincoli autostradali saranno temporaneamente chiusi per consentire le attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza. A essere interessati dai provvedimenti annunciati da Autostrade per l’Italia saranno gli svincoli di Fregene-Maccarese, Torrimpietra e Civitavecchia nord. Le limitazioni scatteranno in fasce orarie differenti, con percorsi alternativi a disposizione degli automobilisti.

A12, chiude lo svincolo di Fregene-Maccarese: orari e percorsi alternativi

La prima chiusura scatterà alle 22 di oggi, mercoledì 25 novembre, e resterà in vigore fino alle 5 di giovedì 26 novembre. Durante queste sette ore sarà interdetto l’accesso allo svincolo di Fregene-Maccarese, sia in entrata sia in uscita.

Autostrade per l’Italia consiglia i seguenti percorsi alternativi:

In entrata verso la SS1 Aurelia: utilizzare lo svincolo di Torrimpietra;

In uscita per chi proviene da Roma e dalla SS1 Aurelia: utilizzare lo svincolo di Torrimpietra;

In entrata verso Roma: percorrere via Tre Denari e la SS1 Aurelia, per poi immettersi sul Grande Raccordo Anulare.

Civitavecchia nord, chiusura nella notte tra il 25 e il 26 novembre

Nella stessa fascia oraria, dalle 22 di mercoledì 25 alle 5 di giovedì 26 novembre, sarà chiusa anche l’entrata dello svincolo di Civitavecchia nord in direzione SS1 Aurelia.

Gli automobilisti diretti verso l’Aurelia potranno utilizzare, in alternativa, l’entrata dello svincolo di Civitavecchia Porto. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’accesso nella direzione indicata.

A12, chiude anche Torrimpietra: cosa cambia tra il 26 e il 27 novembre

La seconda notte di lavori interesserà lo svincolo di Torrimpietra, con chiusure differenziate in base alla direzione di marcia.

Dalle 22 di giovedì 26 alle 2 di venerdì 27 novembre saranno chiuse l’entrata verso la SS1 Aurelia e l’uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di Cerveteri-Ladispoli per entrare in direzione Aurelia e quello di Maccarese-Fregene per uscire provenendo dalla Capitale.

Dall’una alle 6 di venerdì 27 novembre, invece, saranno chiuse l’entrata verso Roma e l’uscita per chi proviene dalla SS1 Aurelia. Gli automobilisti diretti verso la Capitale potranno utilizzare lo svincolo di Maccarese-Fregene, mentre per chi proviene dall’Aurelia l’uscita alternativa sarà quella di Cerveteri-Ladispoli.

Attenzione, dunque, alla fascia oraria compresa tra l’una e le 2 di venerdì 27 novembre, durante la quale i due provvedimenti si sovrapporranno, rendendo indisponibile lo svincolo di Torrimpietra in tutte le direzioni.

Autostrada A12, quando terminano le chiusure e dove controllare il traffico

L’ultima riapertura è prevista per le 6 di venerdì 27 novembre. Gli interventi rientrano nel più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture autostradali, finalizzato al miglioramento della sicurezza e dell’efficienza della rete.