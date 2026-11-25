AMBIENTE E DECORO
Acilia, il riscatto di piazza Segantini: raccolti 70 chili di rifiuti e riqualificate quattro cabine Acea
L’iniziativa “Insieme per la dignità” promossa da Retake Roma ha coinvolto i cittadini nella pulizia e nella riqualificazione degli spazi pubblici
Acilia, 25 novembre 2026 – Settanta chilogrammi di rifiuti raccolti e quattro cabine Acea riqualificate. È il bilancio dell’intervento di rigenerazione urbana che si è svolto sabato 21 novembre in piazza Giovanni Segantini, nel quartiere San Giorgio di Acilia. A promuovere l’iniziativa, intitolata “Insieme per la dignità”, è stato il gruppo Retake Roma di Acilia, Centro Giano e Casal Bernocchi.
A partire dalle 8:30, i volontari si sono dedicati alla raccolta dei rifiuti abbandonati e alla riqualificazione delle superfici delle quattro cabine Acea, con l’obiettivo di migliorare la qualità dello spazio pubblico.
Acilia, cittadini in prima linea per la cura del quartiere
L’appuntamento si inserisce nel percorso di rigenerazione urbana portato avanti da Retake sul territorio, attraverso iniziative che coinvolgono direttamente i cittadini nella tutela dell’ambiente e nella cura dei beni comuni.
“Restituire dignità a un quartiere significa innanzitutto riconoscere il valore dei suoi spazi e delle persone che li vivono. Con questi interventi vogliamo dimostrare che la partecipazione dei cittadini può produrre cambiamenti concreti e contribuire a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”, dichiara Retake Roma.
La riqualificazione degli spazi pubblici rappresenta, nelle intenzioni dell’associazione, anche uno strumento di aggregazione sociale e di costruzione di nuove relazioni tra gli abitanti del quartiere.
Chi desidera partecipare alle prossime iniziative può scaricare gratuitamente l’app Retake, disponibile per iOS e Android, attraverso la quale consultare il calendario degli appuntamenti ed entrare in contatto con i gruppi locali. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo info@retakeroma.org.