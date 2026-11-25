Acilia, 25 novembre 2026 – Settanta chilogrammi di rifiuti raccolti e quattro cabine Acea riqualificate. È il bilancio dell’intervento di rigenerazione urbana che si è svolto sabato 21 novembre in piazza Giovanni Segantini, nel quartiere San Giorgio di Acilia. A promuovere l’iniziativa, intitolata “Insieme per la dignità”, è stato il gruppo Retake Roma di Acilia, Centro Giano e Casal Bernocchi.