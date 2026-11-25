LAVORATORI|
Aeroporto di Fiumicino, nasce il gruppo Cobas dei lavoratori dell’area commerciale
I lavoratori denunciano aggressioni, carenza di spazi per le pause e lunghe attese ai varchi di sicurezza. Avviata una petizione aperta a tutti i dipendenti dello scalo
Fiumicino, 25 novembre 2026 – Dietro le vetrine dell’aeroporto Leonardo da Vinci, tra i flussi di passeggeri e le attività commerciali, c’è la quotidianità dei lavoratori che denunciano difficoltà legate alla sicurezza e alle condizioni di lavoro. È in questo contesto che nasce il gruppo Cobas dell’area commerciale dell’aeroporto di Fiumicino, costituito con l’obiettivo di portare all’attenzione delle istituzioni e di Aeroporti di Roma le problematiche vissute dal personale. Tra le prime iniziative, l’avvio di una petizione aperta a tutti i lavoratori dello scalo, che il gruppo annuncia di voler rendere pubblica.
“Da tanto tempo subiamo diversi disagi su vari fronti. Ora, quindi, abbiamo deciso di organizzarci e di alzare la testa”, spiegano i Cobas, sottolineando la necessità di intervenire sulla sicurezza e sulla qualità della vita lavorativa.
Aeroporto di Fiumicino, parcheggi e sicurezza: le criticità denunciate dai lavoratori
Una delle principali questioni sollevate dal nuovo gruppo sindacale riguarda la sicurezza dei parcheggi utilizzati dai dipendenti. Secondo quanto denunciato dai Cobas, i lavoratori sarebbero costretti a lasciare le proprie automobili in aree distanti dal luogo di lavoro e prive di custodia, affrontando ulteriori difficoltà in occasione dei turni notturni o nelle prime ore del mattino: “Con turni che iniziano all’alba o finiscono nel cuore della notte, molti di noi hanno già subìto aggressioni, minacce e gravi danni ai propri mezzi”, riferiscono i lavoratori.
A questo si aggiunge il problema dei tempi necessari per raggiungere le attività commerciali. La distanza dai parcheggi e le attese ai varchi di sicurezza rappresenterebbero, secondo il sindacato, un aggravio quotidiano non retribuito: “Tra parcheggi isolati e file interminabili ai tornelli dei varchi di sicurezza, il semplice tragitto per raggiungere il posto di lavoro si trasforma ogni giorno in una corsa a ostacoli non retribuita e logorante”.
La carenza di servizi e spazi dedicati ai dipendenti
Nel mirino dei Cobas finiscono anche le condizioni degli spazi a disposizione del personale durante le pause lavorative. Il gruppo sindacale denuncia infatti l’assenza di servizi igienici dedicati e di locali di ristoro adeguati, dove i dipendenti possano riposare o consumare un pasto.
Le rivendicazioni chiamano in causa anche il Comune di Fiumicino e Aeroporti di Roma. I lavoratori chiedono che la crescita dello scalo e i risultati registrati sul fronte del traffico passeggeri siano accompagnati da una maggiore attenzione alle condizioni di chi opera quotidianamente all’interno dell’infrastruttura: “Non ci può essere eccellenza aeroportuale costruita sul disagio e sulla paura di chi lavora. Non siamo invisibili e non siamo più soli”, sottolineano i Cobas.
La petizione e l’appello ai lavoratori del Leonardo da Vinci
La costituzione del nuovo gruppo sindacale rappresenta il primo passo di un percorso di mobilitazione che punta a coinvolgere anche i lavoratori degli altri settori aeroportuali. Attraverso la raccolta delle firme, i Cobas intendono dare maggiore visibilità alle criticità denunciate e alle richieste del personale: “La nascita dei Cobas nell’area commerciale dell’Aeroporto di Fiumicino è solo l’inizio. Invitiamo tutte le colleghe e i colleghi a unirsi a noi, a firmare e far firmare la petizione, e a far sentire la propria voce. Perché i diritti non si chiedono per favore, si conquistano insieme”, concludono i rappresentanti del gruppo sindacale.