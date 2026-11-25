Cerveteri, 24 novembre 2026 – Chiusura straordinaria al pubblico dei quattro cimiteri comunali di Cerveteri per consentire lo svolgimento delle operazioni di esumazione, estumulazione e traslazione dei resti mortali. A disporla è l’ordinanza dirigenziale n. 333 del 19 novembre 2026, firmata dal dirigente Emiliano Magnosi. Il programma prevede complessivamente circa 50 esumazioni ordinarie e 40 estumulazioni da loculi, affidate in via d’urgenza alla società Lope Srl.

Cimiteri di Cerveteri, il calendario delle chiusure

Le limitazioni all’accesso del pubblico interesseranno tutti e quattro i plessi cimiteriali del territorio comunale, secondo il seguente calendario:

Cimitero del Sasso: chiuso dal 23 novembre;

Cimitero di via dei Vignali: chiuso dal 25 novembre;

Cimitero di via Francesco Rosati: chiuso dal 25 novembre;

Cimitero di Ceri: chiuso dal 25 novembre.

Le chiusure resteranno in vigore fino al completamento delle rispettive operazioni programmate. L’ordinanza non indica una data precisa per la riapertura delle strutture.

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Esumazioni ed estumulazioni: perché chiudono i cimiteri

La decisione è legata alla necessità di garantire la sicurezza dei visitatori durante interventi che richiedono l’impiego di escavatori, apparecchiature di sollevamento e altri mezzi meccanici. La chiusura risponde inoltre a esigenze igienico-sanitarie e alla necessità di tutelare il decoro e la riservatezza durante le operazioni riguardanti i defunti.

Accesso consentito ai familiari e servizi funebri garantiti

Nonostante la chiusura straordinaria, i familiari dei defunti interessati dalle operazioni potranno assistere alle esumazioni e alle estumulazioni, previo accordo con il personale comunale di custodia. L’accesso sarà consentito esclusivamente per il tempo necessario, a macchinari spenti e nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza.

Rimarranno inoltre garantiti i servizi funebri indifferibili e l’accoglimento delle salme destinate alla sepoltura immediata, previa comunicazione al Servizio Patrimonio ed Economato del Comune.