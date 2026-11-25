Roma, 25 novembre 2026 – Una notte di grande calcio europeo, tra sfide di prestigio e punti preziosi per la qualificazione. Torna oggi, mercoledì 25 novembre, la Champions League 2026/2027, con le ultime nove partite della quinta giornata della fase campionato. Riflettori puntati sulle due italiane impegnate in serata: la Roma farà visita al Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, mentre l’Inter ospiterà lo Stoccarda a San Siro. Entrambe le sfide sono in programma alle 21. Ad aprire il programma saranno invece Sabah-Barcellona e Slavia Praga-Villarreal, con calcio d’inizio alle 18:45.

Champions League, dove vedere PSG-Roma e Inter-Stoccarda

L’appuntamento più atteso dai tifosi giallorossi è quello di Parigi, dove la Roma affronterà i campioni d’Europa in carica. La sfida PSG-Roma sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video alle ore 21, con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

In contemporanea, l’Inter affronterà lo Stoccarda davanti al pubblico di San Siro. La partita sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming attraverso NOW e Sky Go.

Champions League oggi, tutte le partite e gli orari del 25 novembre 2026

Sono nove gli incontri in programma nella giornata odierna, distribuiti nelle due consuete fasce orarie delle 18:45 e delle 21. Ecco il calendario completo con i rispettivi canali televisivi e le piattaforme streaming.

Partite delle 18:45:

Sabah-Barcellona: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW;

Slavia Praga-Villarreal: Sky Sport 254 e NOW.

Partite delle 21:00:

PSG-Roma: Amazon Prime Video;

Inter-Stoccarda: Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e NOW;

Lille-Bayern Monaco: TV8 (in chiaro), Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e NOW;

Club Brugge-Liverpool: Sky Sport 254 e NOW;

Sporting Lisbona-Manchester United: Sky Sport 255 e NOW;

Atletico Madrid-Viking: Sky Sport 256 e NOW;

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe: Sky Sport 257 e NOW.

Per chi desidera seguire contemporaneamente le partite trasmesse da Sky, sarà disponibile Diretta Gol su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 alle 18:45 e su Sky Sport Arena e Sky Sport 251 dalle 21.

Champions League in chiaro oggi: quale partita vedere gratis su TV8

Anche questa sera sarà possibile seguire gratuitamente una partita di Champions League. L’incontro scelto per la trasmissione in chiaro è Lille-Bayern Monaco, in programma alle 21. La sfida sarà visibile su TV8, al canale 8 del digitale terrestre, e in streaming sul sito ufficiale dell’emittente. Il collegamento con lo studio televisivo inizierà alle 20:20.

Dove vedere la Champions League in streaming

Gli abbonati Sky potranno seguire gli incontri trasmessi dall’emittente anche attraverso Sky Go, mentre gli utenti NOW potranno accedere alle dirette attraverso il Pass Sport. Fa eccezione PSG-Roma, disponibile in esclusiva su Prime Video.