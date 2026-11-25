Roma, 25 novembre 2026 – Da Parigi a Milano, una notte europea che mette in palio punti importanti nella corsa alla qualificazione. Oggi, mercoledì 25 novembre, tornano in campo Roma e Inter per la quinta giornata della Champions League 2026/2027. I giallorossi di Gian Piero Gasperini affronteranno il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, mentre i nerazzurri di Cristian Chivu ospiteranno lo Stoccarda a San Siro. Entrambe le partite inizieranno alle 21, ma saranno trasmesse su piattaforme differenti: la Roma in esclusiva su Prime Video, l’Inter su Sky e NOW.

PSG-Roma, Gasperini sfida i campioni d’Europa

Una delle trasferte più impegnative della stagione attende la Roma. I giallorossi arrivano all’appuntamento europeo dopo il convincente successo per 5-1 sul campo del Parma in campionato, trascinati dalle quattro reti di Donyell Malen, ma con la necessità di riscattare la sconfitta subita in rimonta contro il Manchester United nell’ultimo turno di Champions League.

La squadra di Gasperini ha raccolto quattro punti nelle prime quattro giornate e occupa una posizione utile per accedere agli spareggi. Dall’altra parte del campo troverà un PSG a punteggio pieno, reduce da quattro vittorie consecutive e forte di 20 gol realizzati nella competizione. Sarà inoltre il primo confronto ufficiale tra le due società nelle competizioni europee.

PSG-Roma, le probabili formazioni

Gasperini dovrebbe affidarsi al consueto 3-4-2-1, con Dybala e Soulé alle spalle di Malen. Luis Enrique dovrebbe invece puntare sul 4-3-3, con Dembélé al centro del reparto offensivo.

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche, Dembélé, Ferran Torres. Allenatore: Luis Enrique.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Glenn Nyberg (Svezia).

Dove vedere PSG-Roma oggi in tv e streaming

La partita tra Paris Saint-Germain e Roma si disputerà oggi, mercoledì 25 novembre 2026, alle ore 21 al Parco dei Principi di Parigi. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video, accessibile attraverso smart TV, computer, smartphone e tablet. Per assistere alla partita sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma. La sfida non sarà trasmessa in chiaro.

Inter-Stoccarda, i nerazzurri cercano il tris europeo

Dalle luci del Parco dei Principi a quelle di San Siro, dove l’Inter cercherà di dare continuità al proprio cammino europeo. La formazione di Cristian Chivu è reduce da due vittorie consecutive in Champions League, l’ultima delle quali ottenuta con un netto 3-0 contro il Feyenoord.

I nerazzurri puntano a risalire la classifica e ad avvicinarsi alle prime otto posizioni, che garantiscono l’accesso diretto agli ottavi di finale. Lo Stoccarda arriva invece dalla sconfitta per 2-0 contro il Galatasaray, che ha interrotto una serie di tre risultati utili consecutivi nella competizione. Anche in questo caso si tratta di una sfida inedita in campo europeo.

Inter-Stoccarda, le probabili formazioni

Chivu dovrebbe confermare il 3-5-2, con Barella e Sucic a centrocampo e Dimarco sulla corsia sinistra. In attacco, Pio Esposito potrebbe affiancare Lautaro Martinez, con Thuram tra le alternative.

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Akanji, Carlos Augusto; Spence, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. Allenatore: Cristian Chivu.

Stoccarda (3-4-3): Bredlow; Hendriks, Chabot, Mittelstädt; Leweling, Prömel, Karazor, Führich; Undav, Demirovic, El Khannouss. Allenatore: Sebastian Hoeness.

Arbitro: François Letexier (Francia).

Dove vedere Inter-Stoccarda oggi in tv e streaming