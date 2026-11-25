Attraverso attività informative, laboratori e momenti di confronto, la Regione presenterà le opportunità rivolte agli studenti e ai giovani, con particolare attenzione ai percorsi formativi e alle iniziative per l’inserimento professionale.

“Abitare i cambiamenti valorizzando il pensiero critico e creativo” è il tema dell’edizione 2026 della manifestazione, dedicata alle trasformazioni della società e del mercato del lavoro e alle competenze necessarie per affrontarle.

“Il Lazio è una regione ricca di giovani talenti, creatività e competenze che dobbiamo saper valorizzare e accompagnare verso il mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è offrire a ragazze e ragazzi strumenti e opportunità concrete per trasformare passioni e capacità in percorsi di formazione e crescita professionale”, dichiara Alessandro Calvi, assessore regionale al Lavoro, alla Scuola e alla Formazione.