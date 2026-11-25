Dalla formazione alla professione: il Lazio porta le opportunità per i giovani a JOB&Orienta
La Regione partecipa al salone nazionale di Verona dal 25 al 28 novembre. Focus su orientamento, competenze e accesso al mondo del lavoro
Roma, 25 novembre 2026 – Accompagnare le nuove generazioni nel passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, valorizzando competenze, creatività e talenti. Con questo obiettivo la Regione Lazio partecipa alla 35ª edizione di JOB&Orienta, il salone nazionale dedicato all’orientamento, all’istruzione, alla formazione e all’occupazione, in programma da oggi fino al 28 novembre presso Veronafiere.
Attraverso attività informative, laboratori e momenti di confronto, la Regione presenterà le opportunità rivolte agli studenti e ai giovani, con particolare attenzione ai percorsi formativi e alle iniziative per l’inserimento professionale.
JOB&Orienta 2026, le opportunità per i giovani del Lazio
“Abitare i cambiamenti valorizzando il pensiero critico e creativo” è il tema dell’edizione 2026 della manifestazione, dedicata alle trasformazioni della società e del mercato del lavoro e alle competenze necessarie per affrontarle.
La partecipazione al salone sarà anche l’occasione per illustrare le politiche regionali realizzate attraverso il Programma FSE+ 2021-2027, finalizzate alla crescita formativa e professionale delle nuove generazioni.
“Il Lazio è una regione ricca di giovani talenti, creatività e competenze che dobbiamo saper valorizzare e accompagnare verso il mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è offrire a ragazze e ragazzi strumenti e opportunità concrete per trasformare passioni e capacità in percorsi di formazione e crescita professionale”, dichiara Alessandro Calvi, assessore regionale al Lavoro, alla Scuola e alla Formazione.
Dalla passione alla professione: gli appuntamenti della Regione Lazio
La Regione sarà presente nello spazio espositivo “La Scuola delle Regioni”, dedicato allo scambio di esperienze e buone pratiche tra le amministrazioni regionali.
Tra gli appuntamenti in calendario, giovedì 26 novembre alle 10, presso lo stand 312, l’assessore Calvi parteciperà al panel “Creatività made in Lazio: dalla passione alla professione”, dedicato al rapporto tra talento, formazione e opportunità professionali.
Nella stessa giornata, alle 12, l’assessore coordinerà inoltre la Commissione della Conferenza delle Regioni.