Fiumicino, 25 novembre 2026 – Quattro giorni di stop ai collegamenti ferroviari con l’aeroporto di Fiumicino. Da giovedì 26 a domenica 29 novembre 2026, i treni della linea FL1 tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto e tutti i collegamenti Leonardo express saranno cancellati per consentire lavori di potenziamento e rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria. Lo comunica Trenitalia, che ha predisposto servizi di autobus sostitutivi per garantire gli spostamenti dei viaggiatori diretti allo scalo.

Le modifiche interesseranno sia i passeggeri del servizio regionale sia chi utilizza il collegamento diretto tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto. Durante le quattro giornate sarà quindi necessario ricorrere ai bus sostitutivi, tenendo conto di possibili tempi di viaggio più lunghi rispetto a quelli ferroviari.

Treni cancellati dal 26 al 29 novembre: le linee interessate

La sospensione della circolazione riguarderà due collegamenti ferroviari:

Linea FL1: cancellati tutti i treni nella tratta compresa tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. Sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi con fermate in tutte le località intermedie.

cancellati tutti i treni nella tratta compresa tra Roma Ostiense e Fiumicino Aeroporto. Sarà attivato un servizio di autobus sostitutivi con fermate in tutte le località intermedie. Leonardo express: cancellati tutti i collegamenti diretti tra Roma Termini e Fiumicino Aeroporto. Anche in questo caso sarà disponibile un servizio di autobus sostitutivi sull’intero percorso.

Le modifiche saranno in vigore per tutte e quattro le giornate, dal 26 al 29 novembre compresi. La sospensione è legata agli interventi programmati per il potenziamento e il rinnovo della rete ferroviaria.

Bus sostitutivi per Fiumicino Aeroporto: tempi di viaggio e regole

Trenitalia avverte che i tempi di percorrenza degli autobus potrebbero aumentare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Anche il numero di posti disponibili potrebbe essere inferiore rispetto alla normale offerta ferroviaria, un elemento da considerare soprattutto per chi deve raggiungere l’aeroporto in tempo per prendere un volo.

Sui bus sostitutivi saranno inoltre applicate specifiche regole per il trasporto di biciclette e animali. Saranno ammesse gratuitamente soltanto le biciclette pieghevoli, custodite in apposite borse di dimensioni non superiori a 40x30x15 centimetri e collocate nel vano bagagli. Vietato invece il trasporto di biciclette tradizionali, monopattini elettrici, monowheel e hoverboard.

Per quanto riguarda gli animali, potranno viaggiare gratuitamente quelli di piccola taglia custoditi in un trasportino. Saranno sempre ammessi i cani da assistenza, mentre non sarà consentito l’accesso ai cani di media e grossa taglia.

Dove controllare gli orari e le modifiche ai collegamenti

Trenitalia invita i passeggeri a verificare le informazioni aggiornate in prossimità della partenza, consultando i canali ufficiali di vendita e informazione.

I dettagli sulle modifiche alla circolazione sono disponibili sul sito www.trenitalia.com, nella sezione Infomobilità, e attraverso il servizio Smart Caring dell’app Trenitalia. I clienti che hanno acquistato un biglietto digitale regionale potranno inoltre ricevere comunicazioni sulle variazioni del servizio tramite email o SMS.