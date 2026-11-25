L'INDAGINE|
Fiumicino, concorrenza nel mirino dell’Antitrust: aperta un’istruttoria su Atitech
Al centro degli accertamenti il presunto rifiuto di concedere alle società concorrenti l’accesso alla piazzola di prova motori
Fiumicino, 25 novembre 2026 – La gestione della piazzola di prova motori dell’aeroporto Leonardo da Vinci finisce sotto la lente dell’Antitrust. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Atitech S.p.A. per accertare un presunto abuso di posizione dominante nel settore della manutenzione degli aeromobili.
Secondo l’ipotesi dell’Autorità, la società avrebbe ripetutamente negato, senza adeguate giustificazioni, l’accesso agli operatori terzi alla piazzola di prova motori dello scalo di Fiumicino, gestita in sub-concessione. Una condotta che potrebbe ostacolare le società concorrenti nel mercato dei servizi di manutenzione di linea degli aeromobili, nel quale opera la stessa Atitech.
Aeroporto di Fiumicino, i presunti ostacoli alla concorrenza
Dagli elementi acquisiti dall’Antitrust emergerebbe che, in occasione dei rifiuti opposti alle richieste di accesso degli altri operatori, la piazzola non fosse utilizzata da altre società.
L’area destinata alle prove motori sarebbe infatti risultata libera e inutilizzata oppure occupata dalla stessa Atitech, anche attraverso il posizionamento di aeromobili fuori servizio, senza che fossero in corso effettive attività di manutenzione.
Secondo l’Autorità, tali circostanze sembrerebbero escludere, allo stato degli accertamenti, che i dinieghi fossero riconducibili a effettivi limiti di capacità della struttura o ad altre comprovate esigenze tecnico-operative.
Le ispezioni dell’Antitrust nelle sedi di Atitech e Aeroporti di Roma
Nella giornata di martedì 24 novembre, i funzionari dell’Autorità hanno effettuato ispezioni nelle sedi di Atitech S.p.A. e di Aeroporti di Roma S.p.A., con il supporto del Nucleo Speciale Autorità Indipendenti della Guardia di Finanza.
L’istruttoria dovrà ora accertare se le condotte contestate ad Atitech configurino effettivamente un abuso di posizione dominante. L’avvio del procedimento non costituisce, di per sé, un accertamento della violazione.