Fiumicino, 25 novembre 2026 – La gestione della piazzola di prova motori dell’aeroporto Leonardo da Vinci finisce sotto la lente dell’Antitrust. L’ Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Atitech S.p.A. per accertare un presunto abuso di posizione dominante nel settore della manutenzione degli aeromobili.

Secondo l’ipotesi dell’Autorità, la società avrebbe ripetutamente negato, senza adeguate giustificazioni, l’accesso agli operatori terzi alla piazzola di prova motori dello scalo di Fiumicino, gestita in sub-concessione. Una condotta che potrebbe ostacolare le società concorrenti nel mercato dei servizi di manutenzione di linea degli aeromobili, nel quale opera la stessa Atitech.

Dagli elementi acquisiti dall’Antitrust emergerebbe che, in occasione dei rifiuti opposti alle richieste di accesso degli altri operatori, la piazzola non fosse utilizzata da altre società.

L’area destinata alle prove motori sarebbe infatti risultata libera e inutilizzata oppure occupata dalla stessa Atitech, anche attraverso il posizionamento di aeromobili fuori servizio, senza che fossero in corso effettive attività di manutenzione.