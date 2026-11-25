Fiumicino, 25 novembre 2026 – Il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica La Spigola esprime la massima soddisfazione per l’incontro avvenuto oggi con la Capitaneria di Porto di Fiumicino. Il direttivo dell’ ASD La Spigola, dopo aver ottenuto i patrocini della Regione Lazio e del Comune di Fiumicino, ha presentato al Comandante Casale il Fiumicino Fishing Inclusive Project.

Fiumicino Fishing Inclusive Project: l’incontro con la Capitaneria di Porto

L’Associazione ringrazia il Comandante Casale per l’accoglienza e per aver recepito e attenzionato le proposte presentate, dimostrando interesse e una conoscenza approfondita del progetto, oltre a fornire preziosi spunti di riflessione per una sua corretta attuazione.

Il Comandante si è riservato del tempo per i più corretti approfondimenti del caso, precisando che il Fiumicino Fishing Inclusive Project, con l’entrata in funzione del porto nuovo, potrebbe essere anche avallato e che, nel frattempo, si può lavorare insieme per cominciare a valutare l’effettiva realizzazione.

Il Comandante Casale ha espresso la propria soddisfazione nei confronti dell’Associazione e del progetto, apprezzando la volontà di regolarizzare la pesca a Fiumicino, oggi solamente tollerata.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le iniziative dell’Associazione e il Comandante ha comunicato che, nei tempi e nei modi prestabiliti, si potrà dare vita a un cronoprogramma per la realizzazione del progetto presentato.

Pesca sportiva a Fiumicino, il dialogo tra istituzioni e associazione

Accanto al direttivo dell’Associazione va sottolineata la presenza dell’Assessore Stefano Costa, che ha supportato l’iniziativa apportando ottimi spunti per migliorare ulteriormente il Fiumicino Fishing Inclusive Project, definendo l’incontro di oggi e l’apertura del Comandante “un traguardo storico per il Porto Canale di Fiumicino”. Da oggi è ufficialmente aperto un canale diretto tra Capitaneria di Porto, Regione, Comune e Associazione per iniziare a lavorare insieme alla regolarizzazione della pesca sportiva a Fiumicino. “Massimo entusiasmo per questo incredibile punto di partenza che l’Associazione è riuscita a ottenere”, ha dichiarato il presidente.