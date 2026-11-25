Le consigliere Meloni, Bonanni e Antonelli chiedono maggiori investimenti nella prevenzione, nell’educazione affettiva e nei percorsi di responsabilizzazione degli uomini violenti

Fiumicino, 25 novembre 2026 – Riportare al centro del dibattito sulla violenza di genere la responsabilità di chi la esercita e dotare il Comune di strumenti istituzionali adeguati per prevenirla. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le consigliere comunali di opposizione Meloni, Bonanni e Antonelli rinnovano l’appello all’amministrazione di Fiumicino affinché venga ripristinata la Commissione Pari Opportunità.

“La violenza sulle donne non si combatte chiedendo alle donne di difendersi, ma insegnando agli uomini a rispettare la libertà”, dichiarano le tre consigliere, invitando le istituzioni a superare la dimensione commemorativa del 25 novembre per concentrarsi sulle responsabilità della società e della politica.

Violenza sulle donne, dalla protezione delle vittime alla prevenzione

Secondo le esponenti dell’opposizione, il dibattito pubblico si è concentrato prevalentemente sugli strumenti a disposizione delle donne per riconoscere i segnali di pericolo, denunciare e sottrarsi alle relazioni violente. Misure necessarie, ma che da sole non sarebbero sufficienti ad affrontare le radici del fenomeno: “È arrivato il momento di spostare il centro della riflessione dalla vittima a chi esercita la violenza. Perché il problema non è la donna che sceglie di andarsene, che dice no, che rivendica la propria indipendenza. Il problema è l’uomo che non riesce ad accettare quella scelta, che vive un rifiuto come un’umiliazione, una separazione come una sconfitta, la libertà femminile come una minaccia al proprio potere”.

“La forza non è dominio. La forza è rispetto, equilibrio, consapevolezza dei propri limiti, capacità di accettare un rifiuto senza trasformarlo in violenza”, aggiungono. Da qui la richiesta di investire concretamente nella prevenzione della violenza di genere, attraverso percorsi educativi fin dall’infanzia, formazione nelle scuole, educazione affettiva e relazionale e strumenti per imparare a gestire la rabbia, la frustrazione e i conflitti.

Le consigliere chiedono inoltre programmi strutturati di responsabilizzazione e rieducazione rivolti agli uomini che manifestano comportamenti violenti, possessivi o persecutori, anche attraverso il rafforzamento dei centri specializzati per autori di violenza. Percorsi che, precisano, non devono sostituire le misure di tutela delle vittime né le responsabilità penali.

L’appello al Comune di Fiumicino: ripristinare la Commissione Pari Opportunità

La riflessione assume quindi una dimensione politica e amministrativa. Meloni, Bonanni e Antonelli richiamano la necessità di formare il personale delle istituzioni, dei servizi sociali, della scuola e della sanità, affinché possa riconoscere tempestivamente le situazioni di rischio: “La politica non può limitarsi a intervenire dopo l’ennesimo femminicidio, deve agire dalle sue basi affinché il 25 novembre possa rappresentare un impegno collettivo e trasversale”.