Il Mondo a Colori riunisce danza, teatro e musica a Velletri nel progetto UNI-VERSE
A Velletri, il 25 novembre, Il Mondo a Colori unisce danza, teatro e musica dal vivo per promuovere il contrasto alla violenza di genere.
Il 25 novembre alle 19, la Casa delle Culture e della Musica di Velletri ospiterà “Il Mondo a Colori”, iniziativa che attraverso danza, teatro e musica dal vivo propone una riflessione sulla violenza di genere e sulla cultura del rispetto.
La serata è organizzata nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ UNI-VERSE, nato dalla collaborazione tra l’Associazione ValIda, l’ASD Etoile di Genzano di Roma e l’Università di Verona. Il programma punta a promuovere percorsi educativi e culturali rivolti alle giovani generazioni, con l’obiettivo di prevenire la violenza di genere.
Un’opera già presentata alla Camera
Al centro dell’evento ci sarà il progetto artistico “Il Mondo a Colori”, ideato da Catia Attenni e realizzato dall’ASD Etoile. L’opera era stata presentata nel 2025 alla Camera dei Deputati e in seguito è stata individuata come esperienza pilota di UNI-VERSE, dopo l’interesse manifestato da Antoine Gambin dell’Associazione ValIda.
Il progetto considera educazione, rispetto e uguaglianza strumenti da costruire fin dall’infanzia, attraverso un’alleanza tra scuola, famiglia e territorio. L’iniziativa intende coinvolgere scuole, famiglie, associazioni e istituzioni in una riflessione condivisa sul contrasto alla violenza di genere.
Il ruolo della scuola e della comunità
Alla serata sono attesi rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, dirigenti scolastici e figure del Ministero dell’Istruzione e del Merito. È prevista anche la partecipazione di esponenti della Regione Lazio e delle amministrazioni locali.
ValIda, associazione no profit fondata a Roma nel 2015, opera nei campi dell’innovazione sociale, dell’educazione e della cittadinanza attiva attraverso progetti di cooperazione europea. Il Centro Studi Interculturali dell’Università di Verona, partner dell’iniziativa, è attivo dal 1998 nella ricerca, nella formazione e nella gestione dei processi interculturali e dei conflitti.
Le due realtà coordinano UNI-VERSE, acronimo di “United for Violence-free Equality Routes in School Education”, progetto che mira a sviluppare nuovi strumenti educativi contro stereotipi, discriminazioni e forme di violenza nei contesti scolastici.
Articolo generato o rielaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.
Fonte originale: Velletri, danza e arte contro la violenza di genere: il 25 novembre va in scena “Il Mondo a Colori”