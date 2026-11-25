Il 25 novembre alle 19, la Casa delle Culture e della Musica di Velletri ospiterà “Il Mondo a Colori”, iniziativa che attraverso danza, teatro e musica dal vivo propone una riflessione sulla violenza di genere e sulla cultura del rispetto.

La serata è organizzata nell’ambito del progetto europeo Erasmus+ UNI-VERSE, nato dalla collaborazione tra l’Associazione ValIda, l’ASD Etoile di Genzano di Roma e l’Università di Verona. Il programma punta a promuovere percorsi educativi e culturali rivolti alle giovani generazioni, con l’obiettivo di prevenire la violenza di genere.

Un’opera già presentata alla Camera

Al centro dell’evento ci sarà il progetto artistico “Il Mondo a Colori”, ideato da Catia Attenni e realizzato dall’ASD Etoile. L’opera era stata presentata nel 2025 alla Camera dei Deputati e in seguito è stata individuata come esperienza pilota di UNI-VERSE, dopo l’interesse manifestato da Antoine Gambin dell’Associazione ValIda.

Il progetto considera educazione, rispetto e uguaglianza strumenti da costruire fin dall’infanzia, attraverso un’alleanza tra scuola, famiglia e territorio. L’iniziativa intende coinvolgere scuole, famiglie, associazioni e istituzioni in una riflessione condivisa sul contrasto alla violenza di genere.

Il ruolo della scuola e della comunità

Alla serata sono attesi rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, dirigenti scolastici e figure del Ministero dell’Istruzione e del Merito. È prevista anche la partecipazione di esponenti della Regione Lazio e delle amministrazioni locali.

ValIda, associazione no profit fondata a Roma nel 2015, opera nei campi dell’innovazione sociale, dell’educazione e della cittadinanza attiva attraverso progetti di cooperazione europea. Il Centro Studi Interculturali dell’Università di Verona, partner dell’iniziativa, è attivo dal 1998 nella ricerca, nella formazione e nella gestione dei processi interculturali e dei conflitti.

Le due realtà coordinano UNI-VERSE, acronimo di “United for Violence-free Equality Routes in School Education”, progetto che mira a sviluppare nuovi strumenti educativi contro stereotipi, discriminazioni e forme di violenza nei contesti scolastici.