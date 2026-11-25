Roma, 25 novembre 2026 – Contributi economici fino a 1.000 euro per sostenere la frequenza scolastica e i percorsi formativi. L’INPS ha pubblicato il nuovo bando di concorso “Assegni di frequenza e contributi formativi 2026”, riservato a specifiche categorie di figli e orfani degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale. Complessivamente sono previste 255 prestazioni economiche, suddivise tra 85 assegni di frequenza e 170 contributi formativi. Le domande potranno essere presentate a partire da lunedì 30 novembre.

Assegni di frequenza INPS 2026: a chi spettano

Il bando prevede l’erogazione di 85 assegni di frequenza, destinati agli orfani ed equiparati degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale che, durante l’anno scolastico 2025/2026, hanno frequentato asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie o scuole secondarie di primo grado fino alla seconda classe.

L’importo del beneficio varia in base all’ISEE del nucleo familiare:

850 euro con ISEE fino a 21mila euro;

600 euro con ISEE superiore a 21mila euro.

Tra le condizioni di accesso figura anche l’assenza di analoghi benefici, ricevuti da altri enti per lo stesso anno scolastico e per la medesima finalità, di importo pari o superiore alla metà di quello previsto dal concorso.

Contributi formativi INPS fino a 1.000 euro: beneficiari e importi

Il concorso mette inoltre a disposizione 170 contributi formativi riservati ai figli, agli orfani e agli equiparati con disabilità degli iscritti alla Gestione Assistenza Magistrale.

Per la frequenza delle scuole fino alla seconda classe della secondaria di primo grado, gli importi sono gli stessi previsti per gli assegni di frequenza. Per le scuole di formazione post-obbligo e quelle speciali finalizzate all’inserimento sociale e lavorativo, il contributo sale invece a 1.000 euro per i nuclei familiari con ISEE fino a 21mila euro e a 800 euro per quelli che superano tale soglia.

Gli assegni di frequenza e i contributi formativi non sono cumulabili per lo stesso beneficiario e anno scolastico.

Bando INPS 2026: come e quando presentare domanda

La procedura telematica sarà disponibile dalle ore 12 di lunedì 30 novembre alle ore 12 di mercoledì 30 dicembre 2026.

Le richieste dovranno essere trasmesse attraverso il Portale prestazioni welfare, accessibile dal sito istituzionale dell’INPS. Prima di inoltrare la domanda, è opportuno verificare tutti i requisiti e le eventuali incompatibilità previste dal concorso.