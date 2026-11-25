Roma, 25 novembre 2026 – Una casa dalla quale ricominciare, lontano dalla violenza e dalle difficoltà economiche che possono ostacolare il percorso verso l’indipendenza. La Regione Lazio ha presentato la disciplina per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale (ERP ed ERS) alle donne vittime di violenza e ai loro figli, individuando complessivamente 39 immobili tra Roma e le province di Latina, Rieti e Frosinone.

Il provvedimento, illustrato martedì 24 novembre nella sede della Regione Lazio, dà attuazione alla delibera di Giunta regionale numero 1272 del 18 dicembre 2025. L’iniziativa è stata promossa dall’assessore alle Politiche abitative e alle Case popolari, Pasquale Ciacciarelli, in accordo con le Ater.

Alla presentazione hanno preso parte il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, gli assessori Pasquale Ciacciarelli e Simona Renata Baldassarre e la consigliera regionale Laura Cartaginese, componente della commissione Politiche abitative.

Case popolari alle donne vittime di violenza nel Lazio: i requisiti

La disciplina individua tre categorie di beneficiarie. La prima comprende le donne vittime di violenza e i loro figli che si trovino in condizioni di particolare disagio economico, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 12/1999 e con un reddito non superiore a 27.189,19 euro.

Potranno accedere agli alloggi anche le donne che abbiano concluso un percorso di protezione presso un centro antiviolenza o una casa rifugio del territorio regionale e che, pur avendo raggiunto un’autonomia sul piano psicologico, culturale, educativo e legale, incontrino ancora difficoltà nel conquistare l’indipendenza abitativa.

La terza categoria riguarda le donne provenienti da situazioni di violenza certificate attraverso una relazione dei servizi competenti, come i centri antiviolenza, i servizi sociali comunali o i pronto soccorso ospedalieri. In questo caso non sarà necessario aver concluso un percorso di autonomia né aver avviato un procedimento giudiziario.

Quanto dura l’assegnazione delle case popolari

Gli immobili saranno individuati dagli enti gestori, Ater e Comuni, nell’ambito della quota destinata all’emergenza abitativa. L’assegnazione avrà una durata massima di cinque anni, eventualmente prorogabile per altri cinque. Al termine del periodo previsto, gli alloggi dovranno essere rilasciati e torneranno nella disponibilità ordinaria degli enti gestori.

L’obiettivo della misura è rafforzare la rete di protezione già esistente, affiancando alle strutture di accoglienza e ai percorsi di sostegno uno strumento che consenta alle beneficiarie di raggiungere una piena indipendenza abitativa.

Lazio, dove sono gli alloggi riservati alle donne vittime di violenza

Secondo il prospetto regionale, aggiornato al 29 gennaio 2026, sono stati individuati complessivamente 39 immobili.

Nella provincia di Latina sono 13 gli alloggi individuati, distribuiti tra Aprilia, Cisterna di Latina, Formia, Itri, Latina, Sabaudia, Sezze, Sonnino e Terracina. Quattro si trovano nel capoluogo pontino e due ad Aprilia.

A Roma sono stati individuati quattro immobili, rispettivamente nelle zone di Castel Giubileo, Primavalle, Torrevecchia e Quarticciolo, mentre altri cinque si trovano nel comune di Rieti.

Il numero più consistente riguarda la provincia di Frosinone, con 17 alloggi distribuiti tra Esperia, Roccasecca, San Vittore del Lazio, Villa Santa Lucia, Sant’Elia Fiumerapido, Ceccano, Sora, Pontecorvo, Anagni e Paliano.

Dei 17 immobili individuati dall’Ater di Frosinone, alla data dell’aggiornamento 14 risultavano liberi e non ancora assegnati, mentre altri tre necessitavano di interventi di manutenzione per poter essere abitati.

Come accedere agli alloggi

La disciplina regionale prevede anche la possibilità di accedere alla misura attraverso una certificazione di fragilità rilasciata dai servizi sociali. Nella documentazione presentata dalla Regione non sono tuttavia ancora specificati i termini per la presentazione delle domande, la modulistica e le modalità operative per richiedere l’assegnazione degli immobili. La disponibilità effettiva degli alloggi dovrà inoltre essere verificata, poiché il prospetto risale allo scorso gennaio.