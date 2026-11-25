DISSERVIZI
Maccarese, infiltrazioni d’acqua all’asilo nido: il Comune interviene dopo le segnalazioni
Di Genesio Pagliuca e Meloni esprimono soddisfazione per l’intervento degli uffici comunali, ma chiedono una soluzione definitiva in vista delle prossime piogge
Fiumicino, 25 novembre 2026 – Dopo le segnalazioni dei genitori e dell’opposizione consiliare, gli uffici comunali sono intervenuti per verificare il problema delle infiltrazioni d’acqua all’asilo nido “L’Isola che non c’è” di Maccarese e individuare le misure necessarie per risolvere la criticità. A renderlo noto sono Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Partito democratico, e Paola Meloni, consigliera comunale di Progetto Civico Fiumicino.
“È un primo risultato positivo, perché quando si segnala una criticità che riguarda una struttura frequentata ogni giorno da bambini, famiglie e personale, la cosa più importante è che si intervenga per risolverla”, dichiarano i due esponenti dell’opposizione.
Infiltrazioni al nido di Maccarese, l’opposizione chiede tempi rapidi
L’attenzione si sposta ora sui tempi di esecuzione degli interventi. Secondo quanto riferito dai consiglieri, le misure necessarie potrebbero essere adottate a breve, anche se non è stato indicato un calendario dei lavori: “Ci auguriamo quindi che si proceda rapidamente, affinché il problema venga risolto in modo definitivo e non si ripresenti con le prossime piogge”.
Di Genesio Pagliuca e Meloni assicurano infine che continueranno a monitorare la situazione: “La manutenzione delle strutture scolastiche e la sicurezza dei più piccoli devono essere una priorità, non un aspetto da affrontare soltanto dopo le segnalazioni”.