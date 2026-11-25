Fiumicino, 25 novembre 2026 – Dopo le segnalazioni dei genitori e dell’opposizione consiliare, gli uffici comunali sono intervenuti per verificare il problema delle infiltrazioni d’acqua all’asilo nido “L’Isola che non c’è” di Maccarese e individuare le misure necessarie per risolvere la criticità. A renderlo noto sono Ezio Di Genesio Pagliuca, capogruppo del Partito democratico, e Paola Meloni, consigliera comunale di Progetto Civico Fiumicino.