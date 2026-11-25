Dopo le mobilitazioni studentesche sul territorio, il sindaco interviene: “La porta del Comune è aperta”

Fiumicino, 25 novembre 2026 – La protesta studentesca arriva anche al liceo Leonardo da Vinci di Maccarese. Dopo le occupazioni che nei giorni scorsi hanno interessato l’istituto Paolo Baffi di Fiumicino, nella giornata di martedì 24 novembre la mobilitazione ha coinvolto anche la sede centrale del liceo di Maccarese. In questo clima di fermento studentesco si inserisce l’intervento del sindaco Mario Baccini, che, attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social, ha espresso la propria contrarietà alle occupazioni, aprendo però al dialogo con i ragazzi delle scuole del territorio.

Occupato il Leonardo da Vinci di Maccarese: le ragioni della protesta

Alla base della mobilitazione ci sono alcune criticità strutturali e igieniche denunciate dagli studenti, che chiedono un confronto con la dirigenza scolastica sulle condizioni dell’istituto. L’occupazione ha comportato la sospensione delle attività didattiche previste per questa settimana nella sede centrale, mentre proseguono regolarmente le lezioni dell’indirizzo agrario nella sede di viale Maria.

Quella del Leonardo da Vinci è l’ultima di una serie di mobilitazioni che hanno coinvolto gli istituti superiori del litorale romano, riportando al centro del dibattito le condizioni dell’edilizia scolastica e le modalità attraverso cui gli studenti possono far sentire la propria voce.

Baccini: “Non intendo criminalizzare gli studenti, ma nemmeno legittimare le occupazioni”

Sulla questione è intervenuto il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, sottolineando la necessità di distinguere il diritto al dissenso da quello di impedire agli altri studenti di frequentare le lezioni.

“La protesta studentesca ha una sua tradizione storica e rappresenta una manifestazione di sensibilità civile delle nuove generazioni. Sarebbe sbagliato liquidarla come un semplice problema di ordine pubblico”, scrive il primo cittadino.

“Tuttavia, la democrazia non può essere esercitata attraverso la sopraffazione. La scuola è un patrimonio di tutti e occorre evitare che le legittime istanze dei ragazzi vengano strumentalizzate da organizzazioni politiche esterne. Non intendo criminalizzare gli studenti, ma nemmeno legittimare le occupazioni”.

La porta del Comune aperta agli studenti

Alla contrarietà alle occupazioni, Baccini affianca però una proposta concreta: quella di incontrare una delegazione degli studenti delle scuole di Fiumicino, ascoltarne le richieste e affrontare le problematiche che rientrano nelle competenze dell’amministrazione comunale.