SBI Holdings, SMFG e Solana Foundation avviano SBI Solana Global per tokenizzazione degli asset, pagamenti con stablecoin e servizi onchain in Asia.

SBI Solana Global punta su tokenizzazione e pagamenti in stablecoin in Asia

SBI Holdings, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) e la Solana Foundation hanno perfezionato gli accordi per trasformare SBI R3 Japan nella joint venture SBI Solana Global. La nuova struttura lavorerà sulla tokenizzazione degli asset, sui pagamenti tramite stablecoin e sui servizi finanziari onchain in Asia.

Tokenizzazione e infrastrutture di pagamento

Secondo quanto annunciato, SBI Solana Global avvierà operazioni su vasta scala nel campo della tokenizzazione degli asset finanziari e dei beni reali, della diffusione dei pagamenti in stablecoin e della gestione patrimoniale onchain.

Tra le attività previste figurano infrastrutture per i trasferimenti domestici e transfrontalieri, sistemi di micropagamento gestiti da agenti di intelligenza artificiale e strumenti per sostenere l’emissione e la distribuzione di obbligazioni tokenizzate, fondi di investimento e crediti finanziari trasformati in token.

La collaborazione con la Solana Foundation è legata alla ricerca di una rete con elevate prestazioni e costi di transazione contenuti. Queste caratteristiche sono considerate utili per applicazioni con volumi elevati e micropagamenti frequenti.

Il coinvolgimento di SBI Holdings e SMFG segnala un interesse del settore finanziario giapponese verso la regolamentazione e l’integrazione degli strumenti digitali nel perimetro dei servizi finanziari ufficiali.

Stablecoin e questioni normative

Il gruppo SBI aveva già avviato attività nel settore. La controllata SBI VC Trade ha iniziato a offrire scambi in USDC nel marzo 2025. Nel giugno 2026, invece, il gruppo SBI e Startale hanno lanciato JPYSC, uno stablecoin ancorato allo yen.

La nascita di SBI Solana Global segue una partnership strategica annunciata a luglio, finalizzata a rinominare SBI R3 Japan e a costruire infrastrutture finanziarie per favorire l’adozione istituzionale della blockchain.

L’espansione della tokenizzazione pone però questioni relative a conformità normativa, antiriciclaggio e protezione degli investitori. In Giappone e negli altri mercati asiatici, l’evoluzione delle regole contribuirà a determinare la velocità di diffusione di questi servizi.

Per operatori finanziari e investitori retail restano rilevanti la solidità delle infrastrutture tecnologiche, le garanzie legali sugli asset tokenizzati e i meccanismi di custodia. Da valutare anche il possibile impatto sulla liquidità dei mercati tradizionali e digitali.

L’operazione è concentrata sull’Asia, ma lo sviluppo globale di infrastrutture finanziarie onchain può favorire la disponibilità di nuovi strumenti anche in Europa. Per banche italiane e investitori istituzionali potrebbero emergere opportunità legate a prodotti tokenizzati e pagamenti transfrontalieri; la loro adozione dipenderà tuttavia da regole chiare e dalla cooperazione internazionale sugli standard operativi.

Nei prossimi mesi saranno osservati i primi risultati operativi di SBI Solana Global, la risposta dei regolatori e l’eventuale adozione delle infrastrutture da parte degli operatori regionali. Tra gli indicatori citati figurano i volumi di transazione, l’offerta di prodotti tokenizzati e l’integrazione con i sistemi di pagamento esistenti.