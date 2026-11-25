Venerdì 4 dicembre al Circolo Cittadino “Sante Palumbo” torna l’appuntamento dedicato a grandi e piccoli. Spettacoli, regali e una gara di biscotti natalizi: il programma completo

Latina, 25 novembre 2026 – Incontrare Babbo Natale, scattare una foto ricordo, assistere a uno spettacolo di magia e partecipare alla tradizionale tombola natalizia. Tutto gratuitamente. Venerdì 4 dicembre 2026 torna a Latina il Christmas Family Day, l’appuntamento dedicato alle famiglie organizzato dall’associazione culturale Il Cerchio delle Idee, presieduta da Stefania Mariani.

Giunto alla terza edizione, l’evento si svolgerà presso il Circolo Cittadino “Sante Palumbo”, in piazza del Popolo, a partire dalle 20:30. Una serata tra animazione, musica e divertimento, con un programma pensato soprattutto per i bambini.

Natale a Latina, dove e quando incontrare Babbo Natale

Ad aprire la festa sarà l’arrivo di Babbo Natale, che dalle 20:30 alle 21 sarà a disposizione dei bambini per scattare fotografie ricordo e distribuire piccoli omaggi, offerti dal Conad Superstore di via Ezio 47, fino a esaurimento delle scorte.

Alle 21 inizierà lo spettacolo, con l’esibizione delle insegnanti della scuola di musica Planet Art e l’atteso appuntamento con il Magico Alivernini, illusionista e comico che intratterrà il pubblico con sketch e giochi di magia.

Spazio anche alla tradizionale tombola natalizia, con premi offerti dal Conad Superstore e Le Case di Silvia. Le cartelle saranno disponibili fino a esaurimento.

La gara dei biscotti di Natale: come partecipare

Tra gli appuntamenti della serata ci sarà anche la premiazione della Cake Competition – Artista per un Giorno, la competizione dedicata ai biscotti artistici decorati a tema natalizio.

A valutare le creazioni, sia per l’aspetto estetico sia per il gusto, sarà la chef pasticcera Elisabetta Campeti.

Per partecipare alla gara è necessario iscriversi contattando il numero 348 5160571 e consegnare i biscotti decorati entro le ore 14 di venerdì 4 dicembre.

“Il Christmas Family Day è un’occasione speciale per ritrovarsi, condividere momenti di gioia e riscoprire insieme la magia del Natale. Invitiamo grandi e piccini a partecipare a questa festa, pensata soprattutto per regalare ai bambini emozioni, sorrisi e ricordi da custodire”, dichiara Stefania Mariani, presidente dell’associazione Il Cerchio delle Idee.

Christmas Family Day a Latina: orari, programma e ingresso gratuito

Ecco tutte le informazioni utili per partecipare all’evento: