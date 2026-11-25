Le verifiche hanno interessato esercizi commerciali nelle zone di Lido di Ostia e Casal Bernocchi, dove i finanzieri hanno individuato e sequestrato 2.514 articoli contraffatti

Ostia-X Municipio, 25 novembre 2026 – La Guardia di Finanza ha sequestrato 2.514 prodotti contraffatti e 22.460 accessori per tabacco non autorizzati a Roma. Operazione del 6° Nucleo Operativo Metropolitano contro commercio illegale. Indagini in corso.

I finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno condotto una serie di controlli mirati per tutelare il mercato, i consumatori e prevenire l’immissione di merci non conformi o prive dei requisiti di sicurezza nella Capitale e lungo il litorale. Gli interventi, svolti dal 6° Nucleo Operativo Metropolitano, hanno portato al sequestro di 2.514 prodotti contraffatti e al blocco di una filiera illegale di accessori per tabacco.

Controlli e sequestri: migliaia di prodotti illegali individuati

Le verifiche hanno interessato esercizi commerciali nelle zone di Lido di Ostia e Casal Bernocchi, dove i finanzieri hanno individuato e sequestrato 2.514 articoli contraffatti, tra cui carte da gioco, giocattoli e portachiavi che riproducevano illecitamente i marchi di note case di moda.

Parallelamente, è stata scoperta e smantellata una rete di vendita parallela e non autorizzata di accessori per tabacco. Sono state sequestrate 22.460 confezioni tra cartine e filtri per sigarette dei marchi “OCB” e “RIZLA”, la cui commercializzazione è riservata esclusivamente alle tabaccherie autorizzate e ai rivenditori abilitati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).

Le motivazioni dei sequestri

La riserva distributiva di questi prodotti risponde a una duplice finalità: fiscale e di conformità merceologica. Da un lato, garantisce la tracciabilità dei flussi commerciali per tutelare le entrate erariali, dall’altro assicura che gli articoli rispettino gli standard europei di fabbricazione, offrendo ai consumatori prodotti controllati e certificati.

Al termine delle indagini, due titolari di attività commerciali sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Roma per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Oltre alle sanzioni penali, sono state avviate segnalazioni agli organi competenti per l’irrogazione di sanzioni amministrative e per eventuali provvedimenti da parte dell’autorità comunale e dell’ADM sulla prosecuzione delle attività commerciali.

Contraffazione e commercio illegale

Il contrasto alla contraffazione e al commercio abusivo rappresenta una priorità per bloccare i finanziamenti ai circuiti criminali e tutelare salute dei consumatori, leale concorrenza e imprese oneste. Questa operazione si inserisce in un dispositivo più ampio di prevenzione e contrasto, condiviso in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, su indicazione del Prefetto di Roma, con particolare attenzione ai fenomeni di illegalità che incidono sulla sicurezza urbana e sul tessuto economico-sociale della città.

Si ricorda che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti degli indagati.

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