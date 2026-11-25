MOBILITA'|
Roma Nord, tre notti di chiusure sulla Tangenziale: cosa cambia tra Farnesina, Fleming e Giovanni XXIII
Scattano i lavori di manutenzione e adeguamento degli impianti. Dalle uscite obbligatorie agli accessi interdetti, il calendario completo delle modifiche alla viabilità
Roma, 25 novembre 2026 – Nuove chiusure notturne sulla Tangenziale Est di Roma. Da giovedì 26 novembre a giovedì 3 dicembre, gli automobilisti dovranno fare i conti con una serie di modifiche alla circolazione nel quadrante settentrionale della Capitale. A essere interessate dai lavori saranno le gallerie Farnesina, Fleming e Giovanni XXIII, tre importanti collegamenti per la viabilità di Roma Nord. Gli interventi, annunciati da Roma Servizi per la Mobilità, riguarderanno la manutenzione e l’adeguamento degli impianti installati all’interno dei tunnel. Le chiusure saranno distribuite nell’arco di tre notti, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino.
Roma, chiudono le gallerie Farnesina e Fleming il 26 novembre
Le prime limitazioni scatteranno alle 22 di giovedì 26 novembre e termineranno alle 6 di venerdì 27 novembre. A essere interessate saranno contemporaneamente due gallerie, con modifiche alla circolazione in entrambe le direttrici.
Per la galleria Farnesina, gli automobilisti provenienti da San Giovanni dovranno proseguire verso la galleria Giovanni XXIII.
Per quanto riguarda la galleria Fleming, sarà interdetto il tratto di via del Foro Italico compreso tra corso di Francia e viale di Tor di Quinto, in direzione San Giovanni. I veicoli provenienti dalla galleria Giovanni XXIII dovranno uscire obbligatoriamente a corso di Francia.
Galleria Giovanni XXIII, chiusura verso Pineta Sacchetti il 1° dicembre
Il secondo appuntamento con i cantieri notturni è previsto dalle 22 di martedì 1° dicembre alle 6 di mercoledì 2 dicembre. A essere chiusa sarà la galleria Giovanni XXIII nella direzione di via della Pineta Sacchetti.
Gli automobilisti dovranno rispettare le seguenti modifiche alla circolazione:
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In viale Antonino di San Giuliano sarà obbligatorio proseguire diritto prima della rampa di accesso alla galleria;
- In via del Foro Italico sarà obbligatorio svoltare a sinistra verso viale dello Stadio Olimpico, all’intersezione con la galleria Giovanni XXIII.
Galleria Giovanni XXIII, quattro accessi chiusi nella notte del 2 dicembre
Nella notte successiva, dalle 22 di mercoledì 2 dicembre alle 6 di giovedì 3 dicembre, i lavori interesseranno la direzione opposta della galleria Giovanni XXIII, verso via del Foro Italico. Saranno interdetti anche gli accessi al tunnel da via della Pineta Sacchetti, via Enrico Pestalozzi, via Pieve di Cadore e via Mario Fani.
Tangenziale Est di Roma, quando finiscono i lavori notturni
L’ultima riapertura è prevista per le 6 di giovedì 3 dicembre 2026. Non si tratta, dunque, di una chiusura continuativa delle tre gallerie, ma di limitazioni programmate in specifiche fasce notturne e in differenti direzioni di marcia.
Prima di mettersi in viaggio, gli automobilisti potranno consultare gli aggiornamenti sulla circolazione attraverso il sito di Roma Servizi per la Mobilità.