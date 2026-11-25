Roma, 25 novembre 2026 – Nuove chiusure notturne sulla Tangenziale Est di Roma. Da giovedì 26 novembre a giovedì 3 dicembre, gli automobilisti dovranno fare i conti con una serie di modifiche alla circolazione nel quadrante settentrionale della Capitale. A essere interessate dai lavori saranno le gallerie Farnesina, Fleming e Giovanni XXIII, tre importanti collegamenti per la viabilità di Roma Nord. Gli interventi, annunciati da Roma Servizi per la Mobilità, riguarderanno la manutenzione e l’adeguamento degli impianti installati all’interno dei tunnel. Le chiusure saranno distribuite nell’arco di tre notti, nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del mattino.