Fusti contaminati da sostanze chimiche tossiche e infiammabili, trasporti senza autorizzazioni e scarichi abusivi nei cassonetti domestici: il bilancio dei controlli

Roma, 25 novembre 2026 – Fusti metallici contaminati da sostanze chimiche tossiche e infiammabili che si sarebbe tentato di far passare per semplici rottami, trasporti privi di autorizzazioni e rifiuti aziendali gettati nei cassonetti destinati alle utenze domestiche. È quanto emerso dalle operazioni condotte dal Nucleo Ambiente e Decoro (NAD) della Polizia Locale di Roma Capitale contro lo smaltimento e il trasporto illecito dei rifiuti. Il bilancio è di oltre cinque tonnellate di rifiuti sequestrate, sette persone denunciate e più di 15mila euro di sanzioni amministrative.

Numerose le pattuglie impegnate nei controlli tra Portuense, Magliana, Trullo, Boccea, Aurelia, Tor de’ Cenci e Spinaceto, anche con l’ausilio del dispositivo “Police-Control”, uno strumento tecnologico che permette di verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo dei conducenti attraverso l’analisi dei dati dei cronotachigrafi dei mezzi pesanti.

Magliana, quattro tonnellate di rifiuti pericolosi spacciati per rottami

Uno degli interventi più rilevanti è avvenuto in via della Magliana, dove gli agenti, dopo un breve inseguimento, hanno fermato un autocarro diretto a un impianto di recupero. A bordo del mezzo erano trasportate circa quattro tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, costituiti da fusti metallici contaminati da residui di sostanze chimiche tossiche e infiammabili.

Oltre alle forti esalazioni provenienti dal carico, sui contenitori erano presenti etichette e simboli che indicavano la pericolosità delle sostanze. Gli accertamenti sulla documentazione hanno fatto emergere irregolarità nella descrizione della natura e della provenienza dei materiali, che si sarebbe tentato di far passare per comuni rottami metallici, eludendo così la normativa ambientale.

Il conducente, titolare di una ditta individuale e socio-lavoratore di una cooperativa autorizzata esclusivamente al trasporto di rifiuti non pericolosi, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Sequestrati l’autocarro e l’intero carico, mentre la patente è stata ritirata ai fini della sospensione. Le indagini proseguono per risalire all’origine dei materiali e individuarne il produttore.

Rifiuti speciali nei cassonetti domestici: i controlli dal Trullo a Spinaceto

Un altro trasporto illecito è stato intercettato tra il Trullo e via della Magliana. In questo caso, gli agenti hanno fermato un autocarro carico di rifiuti speciali non pericolosi, trasportati senza le necessarie autorizzazioni e la documentazione prevista per garantirne la tracciabilità. Individuato anche il produttore dei materiali, che sarebbero stati destinati ai cassonetti stradali riservati alle utenze domestiche.

Entrambi sono stati denunciati per il trasporto di rifiuti in assenza della prescritta iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Anche in questo caso sono scattati il sequestro del veicolo e del carico e il ritiro della patente del conducente ai fini della sospensione.

Ulteriori irregolarità sono emerse durante i controlli in via della Magliana, via dell’Acquafredda e viale Eroi di Rodi, dove sono stati fermati e sanzionati i conducenti di altri tre autocarri, sorpresi a trasportare rifiuti non pericolosi senza i formulari di identificazione necessari a ricostruirne origine, provenienza e destinazione.

A Spinaceto e Tor de’ Cenci, anche grazie alle segnalazioni di AMA e dei cittadini, gli agenti hanno invece individuato quattro titolari di imprese mentre smaltivano abusivamente i rifiuti speciali prodotti dalle proprie attività nei cassonetti stradali destinati ai rifiuti domestici.