Meteo: piogge sparse e temperature in calo fino a venerdì; sabato 28 novembre migliora al Nord, ma neve e instabilità persistono al Centro-Sud.

Il Nord vedrà un graduale miglioramento sabato 28 novembre, mentre piogge, rovesci e neve continueranno a interessare soprattutto il Centro-Sud. Fino a venerdì sono attesi anche temperature in calo su diverse regioni.

Giovedì e venerdì tra piogge e neve

Giovedì 26 novembre al Nord il cielo sarà nuvoloso, con piogge sparse e neve sulle Alpi dai 900 metri, in attenuazione. Le massime resteranno tra 7 e 11 °C. Al Centro sono previste precipitazioni sparse su Toscana, Lazio, Umbria e Marche, mentre sarà più soleggiato in Abruzzo; la neve interesserà l’Appennino dai 1500 metri.

Al Sud è attesa una spiccata variabilità, con schiarite alternate ad annuvolamenti, rovesci e locali temporali, anche in Sardegna. Le temperature massime saranno comprese tra 13 e 18 °C.

Venerdì 27 novembre il Nord sarà nuvoloso in pianura, con piogge serali sulla Romagna e neve sull’Appennino dai 1100 metri. Al Centro l’instabilità aumenterà sulle regioni adriatiche e in Umbria, soprattutto in serata, mentre le regioni tirreniche avranno condizioni migliori. Le temperature saranno in calo, con massime tra 10 e 15 °C.

Anche al Sud la variabilità sarà accompagnata da piogge e rovesci intermittenti. Qui le massime si fermeranno tra 12 e 17 °C.

Sabato migliora al Nord

Sabato 28 novembre il Nord sarà sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sulla Romagna, e non sono previsti fenomeni. Al mattino potranno comparire foschie e nebbie in pianura; le massime resteranno tra 7 e 11 °C.

Resterà invece instabile il versante adriatico del Centro, con piogge e neve in Appennino oltre i 900-1200 metri, in esaurimento nel corso della giornata. Al Sud sono previsti piogge e rovesci su regioni adriatiche, Appennino, Calabria e nord Sicilia, mentre saranno più soleggiate Campania e Sardegna.