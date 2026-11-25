Santa Marinella, 25 novembre 2026 – Quindici posti letto, assistenza infermieristica 24 ore su 24 e percorsi riabilitativi per accompagnare i pazienti dall’ospedale al rientro a casa. È stato inaugurato in via Aurelia 455, a Santa Marinella, il quarto Ospedale di Comunità della ASL Roma 4, che completa così la rete dei presìdi intermedi nei suoi quattro distretti sanitari, affiancandosi alle strutture già attive ad Anguillara Sabazia, Ladispoli e Rignano Flaminio.

Contestualmente sono state inaugurate anche le Case della Comunità di Santa Marinella e Trevignano Romano, alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, della direttrice generale della ASL Roma 4 Rosaria Marino, dei sindaci del territorio e dei rappresentanti delle istituzioni.

L’investimento complessivo per i tre presìdi ammonta a 5,88 milioni di euro, stanziati dal Piano operativo regionale, di cui 4,02 milioni provenienti dalle risorse del PNRR. Al solo Ospedale di Comunità di Santa Marinella sono stati destinati circa 2,49 milioni di euro.

Ospedale di Comunità di Santa Marinella: come funziona e come accedere

La nuova struttura nasce per garantire la continuità assistenziale ai pazienti che, pur non necessitando più di un ricovero ospedaliero, hanno ancora bisogno di cure prima di tornare a casa.

L’Ospedale di Comunità dispone di 15 posti letto, con degenze fino a 30 giorni e assistenza infermieristica continuativa. Il percorso comprende anche interventi riabilitativi finalizzati al recupero dell’autonomia e della mobilità del paziente.

L’accesso può essere disposto direttamente dal reparto ospedaliero al momento delle dimissioni oppure attivato su proposta di un professionista sanitario del territorio, a partire dal medico di famiglia. Il percorso assistenziale viene definito coinvolgendo il paziente, il suo medico e le persone che lo assistono.

Casa della Comunità di Santa Marinella: prestazioni triplicate e nuovi ambulatori

Sul fronte dell’assistenza primaria, la Casa della Comunità di via della Libertà 61 è già operativa. Rispetto alla precedente struttura, il numero delle prestazioni mensili è più che triplicato, passando da 180 a 600, anche grazie all’attivazione di nuovi ambulatori specialistici di odontoiatria, neurologia e urologia.

Particolare attenzione è riservata ai pazienti con diabete di tipo 2, per i quali è stato predisposto un percorso integrato che coinvolge medici di famiglia e specialisti, con controlli cardiologici e oculistici finalizzati a individuare precocemente eventuali complicanze.

La struttura ospita inoltre il Punto Unico di Accesso (PUA), aperto dal lunedì al sabato, attraverso il quale i cittadini possono ricevere informazioni e orientamento sui servizi sanitari e sociali disponibili, compresa l’assistenza domiciliare.

Trevignano Romano, dalla medicina di famiglia alla telerefertazione cardiologica

Anche la nuova Casa della Comunità di Trevignano Romano, situata in via degli Asinelli 7, è già operativa e garantisce prestazioni mediche e infermieristiche, con la presenza dei medici di famiglia dal lunedì al venerdì.

L’ambulatorio infermieristico è attrezzato per il trattamento delle ferite complesse e per l’assistenza alle persone con stomia. È inoltre disponibile il servizio di telerefertazione cardiologica, che consente ai pazienti di effettuare l’esame direttamente nella struttura, ricevendo il referto elaborato a distanza dallo specialista.

Marino: “Adesso inizia la sfida più importante”

Soddisfazione per il completamento della rete degli Ospedali di Comunità è stata espressa dalla direttrice generale della ASL Roma 4, Rosaria Marino, che ha sottolineato il lavoro svolto insieme alla Regione Lazio.

“Oggi chiudiamo una tappa fondamentale di questo percorso di inaugurazioni PNRR, reso possibile da un grande lavoro di squadra che non era affatto scontato”.

Marino ha ringraziato il presidente Francesco Rocca, gli uffici regionali, gli operatori sanitari e il personale impegnato nella realizzazione delle strutture, richiamando l’attenzione sulla necessità di garantire ora la qualità dei servizi offerti ai cittadini.