Jannik Sinner è tornato in Italia. Il campione azzurro è atterrato questa mattina all’aeroporto di Bolzano a bordo di un aereo privato, in una zona riservata dello scalo, lontana da telecamere e occhi indiscreti, ad attenderlo c’era il fratello Mark. Sarà proprio a casa in Alto Adige dove l’azzurro farà i primi passi della riabilitazione. Dopo l’intervento, la priorità è una sola: non affrettare i tempi e permettere al fisico di recuperare nel migliore dei modi.